Lesújtó bejelentést tett a fogorvos: az összes fogát elvesztette a fiatal lány

Rengeteg abúzust kell elviselnie annak a fiatal nőnek, aki mindössze 22 éves volt, amikor vitaminhiány miatt elvesztette az összes fogát: többnyire azt vágják a fejéhez, hogy jó 50 évvel néz ki többnek a valós koránál, és hogy bizonyára kábítószerfüggő. Becca elmondása szerint korábban borzalmas fájdalmai voltak, évekig kellemetlen pillantásokat kapott idegenektől, mialatt az ínye és a szuvas fogai miatt kerülnie kellett bizonyos ételek fogyasztását is.

22 éves korában vesztette el az összes fogát a fiatal lány

Fotó: Peyels (Photo by Sound On)/Képünk illusztráció/pexels.com

Vitaminhiány miatt vesztette el az összes fogát a lány

A ma már 25 éves nő azt is elárulta, teljesen ledöbbent, amikor a fogorvosok azt javasolták neki, szabaduljon meg az összes fogától, és műfogsorral pótolja azokat. Beccának ezt követően újra meg kellett tanulnia beszélni és enni, ráadásul a mai napig rengeteg bántó hozzászólást kap az interneten, amikor megosztja a történetét.

Nagyon nehéz volt az életem, mielőtt elvesztettem az összes fogamat. Állandó fájdalmaim voltak, és sok mindent nem tudtam megenni, amit szeretek. Állandóan jegelnem kellett az arcomat, ami sokszor fel volt duzzadva. Az emberek furcsán néztek rám, mert nagyon rosszak voltak a fogaim, és mindenki azt hitte, hogy kemény drogokat használok

– mesélte el a dajkaként dolgozó lány, hozzátéve, még néhány orvos is úgy vélte, biztosan kristályt használ, mindez pedig olyan súlyos csorbát ejtett az önbizalmán, hogy egy idő után már szinte soha nem mosolygott, valamint megtanult úgy beszélni, hogy ne lehessen látni a fogait.

Fiatalabb koromban nem volt hozzáférésem fogászati ​​ellátáshoz, ám a fogaim csak 18 éves korom körül kezdtek el igazán romlani, és onnantól fogva a helyzet egyre rosszabbá vált. 22 éves koromban súlyos vitaminhiányt diagnosztizáltak nálam: B12-vitamin, D-vitamin, vas, C-vitamin. Egyetlen beavatkozás során távolították el végül az összes fogamat, ami körülbelül kilenc órát vett igénybe. Miután kihúzták őket, újra meg kellett tanulnom beszélni és enni, valamint az önbizalmam is megcsappant, amíg a fogsoromat el nem készítették úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a számba

– tette hozzá az Indianából származó Becca, akinek két hónapot kellett várnia, amíg a szája eléggé meg nem gyógyult ahhoz, hogy pótolni tudják a fogsorát, majd ezután több hónapra ideigleneset kapott, míg el nem készítették a számára megfelelőt. Az önbizalma ezzel ugyan visszatért, ám a nehézségei ezután sem enyhültek.

Imádom, ahogy most a fogaim kinéznek. A műfogsor visszaadta az önbizalmamat, de továbbra is akadnak kihívások. Érkezett néhány olyan komment a videóimra, amikben azt írták, hogy 75 évesnek nézek ki, vagy hogy túl fiatal vagyok még a műfogsorhoz. Korábban randiztam valakivel, aki szégyellt emiatt, és ez iszonyú kellemetlen volt

– idézte fel Becca, hozzátéve, ma már szerencsére nagyon szerető és támogató partnere, valamint barátai vannak. A története megosztásával most igyekszik támogatni azokat, akik hasonló helyzetben járnak.

Az Egyesült Államokban több mint 40 millió embernek van műfogsora, akinek a nagy része nem függő, hanem gyakori fogászati ​​betegségek, genetika, egészségügyi problémák, a kor és balesetek miatt vesztették el a fogaikat. Szeretnék rávilágítani valamire, amivel sok ember küzd, és hangot adni azoknak, akik nem tudnak magukért beszélni

– jelentette ki a nő, a Mirror beszámolója szerint.