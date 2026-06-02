A Tisza véget vethet Karácsony Gergely és 19 budapesti polgármester karrierjének

A Tisza országgyűlési képviselője, Bihari Zoltán elismerte, hogy a miniszterelnöki tisztség mellett a polgármesterek esetében is kiterjesztenék a két választási győzelemre vonatkozó korlátot. Ez persze sok településvezetőt zárna ki a jövőbeni demokratikus versenyből. Mindez betenné a kaput a budapesti polgármesterek többségének, és valóságos politikai földrengést okozna.

A jelenlegi főpolgármestert 2019-ben választották meg először Budapest élére, majd 2024-ben ismét bizalmat kapott a választóktól. Ha a Tisza által szorgalmazott két ciklusos korlátozás (amely a miniszterelnökre is vonatkozna) a polgármesterekre is érvényes lenne, Karácsony Gergelynek a jelenlegi ciklusa lenne az utolsó, függetlenül attól, hogy 2029-ben a budapestiek újra megválasztanák-e, vagy sem.

A korábbi ciklusok számítanak

A Tisza elképzelése szerint a korlátozás a már korábban megszerzett ciklusokat is figyelembe venné. Vagyis nem a szabály életbe lépésétől indulna új számolás, hanem a korábban eltöltött időszakok is beleszámítanának. Ebbe a kategóriába tartozik Karácsony Gergely mellett a legtöbb budapesti polgármester.

A jelenlegi budapesti kerületi polgármesterek közül 19-en már legalább a második ciklusukat töltik:

Őrsi Gergely (II. kerület)

Kiss László (III. kerület)

Szentgyörgyvölgyi Péter (V. kerület)

Soproni Tamás (VI. kerület)

Niedermüller Péter (VII. kerület)

Pikó András (VIII. kerület)

Baranyi Krisztina (IX. kerület)

D. Kovács Róbert Antal (X. kerület)

László Imre (XI. kerület)

Tóth József (XIII. kerület)

Cserdiné Németh Angéla (XV. kerület)

Kovács Péter (XVI. kerület)

Horváth Tamás (XVII. kerület)

Szaniszló Sándor (XVIII. kerület)

Gajda Péter (XIX. kerület)

Szabados Ákos (XX. kerület)

Borbély Lénárd (XXI. kerület)

Karsay Ferenc (XXII. kerület)

Bese Ferenc (XXIII. kerület)

A javaslat legnagyobb vitát kiváltó eleme az, hogy a korlátozás nem a választói akaratot tükrözné, népszerű politikusok is eltűnnének így. Ha ugyanis a szabály életbe lépne, akkor nem azért nem indulhatnának újra, mert elveszítik a választók bizalmát, hanem mert a törvény kizárná őket a versenyből.