A Tisza véget vethet Karácsony Gergely és 19 budapesti polgármester karrierjének

A Tisza tervezete alapjaiban változtatná meg Budapest vezetését. A tervezet szerint a polgármestereket a jövőben nem a választók küldenék nyugdíjba, hanem az új szabály.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 05:00
A Tisza országgyűlési képviselője, Bihari Zoltán elismerte, hogy a miniszterelnöki tisztség mellett a polgármesterek esetében is kiterjesztenék a két választási győzelemre vonatkozó korlátot. Ez persze sok településvezetőt zárna ki a jövőbeni demokratikus versenyből. Mindez betenné a kaput a budapesti polgármesterek többségének, és valóságos politikai földrengést okozna.

Budapest főpolgármestere is már a második ciklusát tölti, neki sem adnának több lehetőséget   / Fotó: MW

A jelenlegi főpolgármestert 2019-ben választották meg először Budapest élére, majd 2024-ben ismét bizalmat kapott a választóktól. Ha a Tisza által szorgalmazott két ciklusos korlátozás (amely a miniszterelnökre is vonatkozna) a polgármesterekre is érvényes lenne, Karácsony Gergelynek a jelenlegi ciklusa lenne az utolsó, függetlenül attól, hogy 2029-ben a budapestiek újra megválasztanák-e, vagy sem.  

A korábbi ciklusok számítanak

A Tisza elképzelése szerint a korlátozás a már korábban megszerzett ciklusokat is figyelembe venné. Vagyis nem a szabály életbe lépésétől indulna új számolás, hanem a korábban eltöltött időszakok is beleszámítanának. Ebbe a kategóriába tartozik Karácsony Gergely mellett a legtöbb budapesti polgármester.  

A jelenlegi budapesti kerületi polgármesterek közül 19-en már legalább a második ciklusukat töltik:

  • Őrsi Gergely (II. kerület)
  • Kiss László (III. kerület)
  • Szentgyörgyvölgyi Péter (V. kerület)
  • Soproni Tamás (VI. kerület)
  • Niedermüller Péter (VII. kerület)
  • Pikó András (VIII. kerület)
  • Baranyi Krisztina (IX. kerület)
  • D. Kovács Róbert Antal (X. kerület)
  • László Imre (XI. kerület)
  • Tóth József (XIII. kerület)
  • Cserdiné Németh Angéla (XV. kerület)
  • Kovács Péter (XVI. kerület)
  • Horváth Tamás (XVII. kerület)
  • Szaniszló Sándor (XVIII. kerület)
  • Gajda Péter (XIX. kerület)
  • Szabados Ákos (XX. kerület)
  • Borbély Lénárd (XXI. kerület)
  • Karsay Ferenc (XXII. kerület)
  • Bese Ferenc (XXIII. kerület)

A javaslat legnagyobb vitát kiváltó eleme az, hogy a korlátozás nem a választói akaratot tükrözné, népszerű politikusok is eltűnnének így. Ha ugyanis a szabály életbe lépne, akkor nem azért nem indulhatnának újra, mert elveszítik a választók bizalmát, hanem mert a törvény kizárná őket a versenyből.

A budapesti helyzetet ugyanakkor különösen pikánssá teszi, hogy az érintett polgármesterek között több olyan városvezető is van, aki az elmúlt időszakban kifejezetten támogatta a Tisza Pártot, több kérdésben együttműködő Magyar Péterékkel. Ilyen például Kiss László, Pikó András vagy Niedermüller Péter is. 

Vagyis a Tisza által hirdetett „megújulás” nemcsak politikai ellenfeleiket, hanem a támogatóikat is elsodorhatja Budapest közéletéből.

A felvetésre reagált Latorcai Csaba, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke is. Közösségi oldalán azt írta: a javaslat szűkítené a választójog gyakorlati érvényesülését, és korlátozná a helyi közösségek döntési szabadságát.

Szerinte, ha egy település lakói elégedettek polgármesterük munkájával, akkor joguk kell legyen korlátlanul újraválasztani őt.

Latorcai hangsúlyozta: a szabályozás pártállástól függetlenül mindenkit érintene, legyen szó kormánypárti, ellenzéki, tiszás vagy független polgármesterről.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
