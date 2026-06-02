A Tisza véget vethet Karácsony Gergely és 19 budapesti polgármester karrierjének
A Tisza tervezete alapjaiban változtatná meg Budapest vezetését. A tervezet szerint a polgármestereket a jövőben nem a választók küldenék nyugdíjba, hanem az új szabály.
A Tisza országgyűlési képviselője, Bihari Zoltán elismerte, hogy a miniszterelnöki tisztség mellett a polgármesterek esetében is kiterjesztenék a két választási győzelemre vonatkozó korlátot. Ez persze sok településvezetőt zárna ki a jövőbeni demokratikus versenyből. Mindez betenné a kaput a budapesti polgármesterek többségének, és valóságos politikai földrengést okozna.
A jelenlegi főpolgármestert 2019-ben választották meg először Budapest élére, majd 2024-ben ismét bizalmat kapott a választóktól. Ha a Tisza által szorgalmazott két ciklusos korlátozás (amely a miniszterelnökre is vonatkozna) a polgármesterekre is érvényes lenne, Karácsony Gergelynek a jelenlegi ciklusa lenne az utolsó, függetlenül attól, hogy 2029-ben a budapestiek újra megválasztanák-e, vagy sem.
A korábbi ciklusok számítanak
A Tisza elképzelése szerint a korlátozás a már korábban megszerzett ciklusokat is figyelembe venné. Vagyis nem a szabály életbe lépésétől indulna új számolás, hanem a korábban eltöltött időszakok is beleszámítanának. Ebbe a kategóriába tartozik Karácsony Gergely mellett a legtöbb budapesti polgármester.
A jelenlegi budapesti kerületi polgármesterek közül 19-en már legalább a második ciklusukat töltik:
- Őrsi Gergely (II. kerület)
- Kiss László (III. kerület)
- Szentgyörgyvölgyi Péter (V. kerület)
- Soproni Tamás (VI. kerület)
- Niedermüller Péter (VII. kerület)
- Pikó András (VIII. kerület)
- Baranyi Krisztina (IX. kerület)
- D. Kovács Róbert Antal (X. kerület)
- László Imre (XI. kerület)
- Tóth József (XIII. kerület)
- Cserdiné Németh Angéla (XV. kerület)
- Kovács Péter (XVI. kerület)
- Horváth Tamás (XVII. kerület)
- Szaniszló Sándor (XVIII. kerület)
- Gajda Péter (XIX. kerület)
- Szabados Ákos (XX. kerület)
- Borbély Lénárd (XXI. kerület)
- Karsay Ferenc (XXII. kerület)
- Bese Ferenc (XXIII. kerület)
A javaslat legnagyobb vitát kiváltó eleme az, hogy a korlátozás nem a választói akaratot tükrözné, népszerű politikusok is eltűnnének így. Ha ugyanis a szabály életbe lépne, akkor nem azért nem indulhatnának újra, mert elveszítik a választók bizalmát, hanem mert a törvény kizárná őket a versenyből.
A budapesti helyzetet ugyanakkor különösen pikánssá teszi, hogy az érintett polgármesterek között több olyan városvezető is van, aki az elmúlt időszakban kifejezetten támogatta a Tisza Pártot, több kérdésben együttműködő Magyar Péterékkel. Ilyen például Kiss László, Pikó András vagy Niedermüller Péter is.
Vagyis a Tisza által hirdetett „megújulás” nemcsak politikai ellenfeleiket, hanem a támogatóikat is elsodorhatja Budapest közéletéből.
A felvetésre reagált Latorcai Csaba, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke is. Közösségi oldalán azt írta: a javaslat szűkítené a választójog gyakorlati érvényesülését, és korlátozná a helyi közösségek döntési szabadságát.
Szerinte, ha egy település lakói elégedettek polgármesterük munkájával, akkor joguk kell legyen korlátlanul újraválasztani őt.
Latorcai hangsúlyozta: a szabályozás pártállástól függetlenül mindenkit érintene, legyen szó kormánypárti, ellenzéki, tiszás vagy független polgármesterről.
