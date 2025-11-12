Összeborult Magyar Péter és az Ó ellenzék - A DK börtönből szabadult Óbudai polgármestere támogatja a Tisza rendezvényeit
A botrány akár tiltott pártfinanszírozás gyanúját is felvetheti. Puskás Péter, a Fidesz óbudai frakcióvezetője részletesen elmondta lapunknak, hogyan derült fény az összefonódásra. A TISZA pártot egy, Kiss László óbudai polgármesterhez köthető egyesület, több fronton is segíti.
Megvan az utolsó kirakós darab - mondta el Puskás Péter, az óbudai Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Kiderült: a TISZA Párt helyi rendezvényét valójában „Kiss László, a kerület DK-s polgármesterének egyesülete szervezi és finanszírozza”.
A politikus szerint, ez akár tiltott pártfinanszírozásnak is minősülhet. A botrányról Puskás Péter Facebook-posztban számolt be.
Megvan az utolsó kirakós is, látjuk, ki áll a TISZA mögött! Az az egyesület, ami a párt októberi rendezvényét szervezte, nem más, mint Kiss László polgármester saját egyesülete. Ez az Otthonunk Óbuda–Békásmegyer Egyesület, amelyet idén nyáron neveztek át Otthonunk III. kerület Egyesületből – éppen a TISZA-val való összefonódás előtt.
mondta el a Metropolnak Fidesz-KDNP frakcióvezetője.
Puskás Péter azt is hozzátette, hogy a polgármester emberei működtetik az egyesületet:
Az Otthonunk Óbuda–Békásmegyer Egyesület elnöke a polgármester kabinetfőnöke, a tagjai pedig a polgármestert támogató frakcióban ülő képviselők.
A Fidesz politikusa szerint az összefonódás nemcsak politikailag, hanem anyagilag is problémás lehet.
Azt vettük észre, hogy a TISZA Párt rendszeresen tart gyűléseket az önkormányzat művelődési házaiban. Csakhogy pártként ők nem bérelhetnének kedvezményesen helyiséget – dupla bérleti díjat kellene fizetniük. Amikor utánanéztünk, kiderült, hogy nem is ők, hanem az Otthonunk Óbuda–Békásmegyer Egyesület bérelte a termeket
– mondta lapunknak Puskás Péter.
Hozzátette:
Ha ez így van, azzal megkárosították az önkormányzatot, és akár tiltott pártfinanszírozás is felmerülhet, hiszen egy pártot segítettek abban, hogy kedvezményesen, gyakorlatilag közpénzből szervezze a rendezvényeit.
A képviselő azt is elmondta, hogy szerinte Kiss László politikai irányváltásai sem véletlenek: „A polgármester eredetileg MSZP-sként nyert, aztán gyorsan átlépett a DK-ba, amikor az lett az erősebb. Most, hogy a DK gyengül, a baloldal új üdvöskéjére, a TISZA Párt felé kacsingat, és próbálja őket lekenyerezni ilyen gesztusokkal.
Puskás Péter szerint a történet teljesen egyértelmű:
Ezért volt az átnevezés, ezért volt a kapkodás, a tagadás és a bizonyítékok eltüntetése. Így már tisztán látszik: a TISZA és a DK egy és ugyanaz.
Az óbudai Tisza -DK összemosódás:
• Kiderült, hogy a TISZA Párt óbudai rendezvényét Kiss László DK-s polgármester köréhez köthető egyesület finanszírozta
• A Fidesz szerint ez tiltott pártfinanszírozás gyanúját veti fel
• Az egyesületet Kiss kabinetfőnöke vezeti, tagjai a polgármestert támogató képviselők
• A TISZA rendezvényeit önkormányzati helyszíneken tartották, kedvezményes bérleti díjjal
• A Fidesz szerint ez közpénzből történő párttámogatás, és a DK–TISZA összefonódását bizonyítja
Kiss László polgármestert jelenleg más ügy miatt hivatali visszaéléssel gyanúsítják:
