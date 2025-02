Óbudai korrupció: Kiderül, Kiss László visszafizeti-e börtönben felhalmozott fizetését

„Ez aljasság és embertelenség!”

Még a tavaly őszi árvíz idején is leszerepelt a vezető nélkül maradt önkormányzat, hiszen a lakosságot nem támogatták még annyira sem a védekezésben, mint korábban. A Római-part 70 hektárján élőknek ugyanis, nem nyújtottak értékelhető segítséget. Mindössze fejenként 200 üres zsákot biztosítottak számukra ingyen, azért is el kellett menjen a lakosság. Nem is meglepő, hogy kiakadtak, hiszen több idős ember lakik a területen, akiknek akár gyalog kellett elballagniuk az ingyen zsákokért. Aztán külön megrendelték hozzá a homokot, és mondjuk akár a 6 éves unokájukkal be is zsákolhatták, hogy megvédhessék ingatlanjaikat a Duna áradásától.

Tiltakozás Csillaghegyen

Most éppen a csillaghegyiek tiltakoznak amiatt, mert a Kiss által börtönből így-úgy igazgatott önkormányzat, zónákra osztaná a területet és teljesen kitiltaná az átmenőforgalmat. Négy zónát alakítanának ki, amelyek között egyébként is csak gyalogos lenne az átjárás, a forgalmat virágládák és más akadályok kihelyezésével terelnék, és kamerákkal ellenőriznék az új közlekedési rend betartását. A csillaghegyiek végül tiltakozó petíciót indítottak.