Napi horoszkóp: pörgős, eredményekben gazdag nap köszönt a csillagjegyekre!

Csodásan veszi kezdetét a hétvége!
Kos
Ma reggel úgy érezheti magát, mintha három kávét ivott volna álmában - ezt a Merkúr–Mars szuper fényszögkapcsolatnak köszönheti. Ötletei nemcsak jók, hanem gyorsan meg is tudja valósítani őket. Munka és magánélet terén is érheti siker. Délután a Bika Hold segíti lelassulni: végre nem kell rohanni, inkább élvezze a pillanatot.
Bika
Reggel tele lesz lelkesedéssel és kreatív energiával – nem is jellemző, hogy pénteken ilyenkor ennyire pörög. Ha van elintéznivalója, most gyorsan kipipálhatja. Délután a Hold és Jupiter ölelésében igazán önre szabott pillanatok várják: finom falatok, kényelem, kis nyári örömök.
Ikrek
Ma még a szokásosnál is jobban pörög az agya, ami már önmagában teljesítmény. A Merkúr–Mars fényszöge segít, hogy ne csak beszéljen a terveiről, hanem el is kezdje megvalósítani azokat. Délutánra viszont érdemes lassítani: egy könyv, egy kávé, és a világ máris kerekebb lesz.
Rák
Délelőtt meglepően határozott és céltudatos lesz, ami kellemes meglepetés lehet a környezetének (és talán saját magának is). Sikerülhet előrelépnie, akár munkában, akár magánéletben. Délután a barátokkal vagy családdal töltött idő bearanyozza a napját.
Oroszlán
Ma az ön színpada a világ: ötletek, önbizalom, gyors reakciók, minden a helyén van. Érdemes kihasználni a délelőtti lendületet, mert délutánra jön a lazulós, napfényes üzemmód. Ilyenkor a legjobb csak hátradőlni és élvezni, hogy minden kerek.
Szűz
A Merkúr–Mars páros ma felturbózza a hatékonyságát. Reggel és délelőtt minden apró feladatot villámgyorsan kipipálhat, ami igazi elégedettséggel tölti el. Délután viszont engedje el a tökéletességre való törekvést, és csak tegye azt, ami jólesik.
Mérleg
Délelőtt könnyedén beindul: jó ötletei támadnak, és még a megvalósítás sem jelent gondot. Munka után azonban mindenképpen szánjon időt a pihenésre. A Hold és Jupiter kombinációja tökéletes egy nyári délutáni sétához vagy egy kellemes beszélgetéshez.
Skorpió
Ma kifejezetten jó formában lesz: a Merkúr és Mars támogatja abban, hogy célirányosan és sikeresen intézze ügyeit. Délutánra azonban a Bika Hold lelassítja – jöhet a romantika, egy finom vacsora, vagy bármi, ami a szívének kedves.
Nyilas
Ma reggel igazi inspiráció-áradat érkezhet: ötletek, lehetőségek, és most nem is maradnak meg a “majd egyszer” fiókban. Délután a Jupiter-energia mosolyt csalhat az arcára: a lazulós, jó társaságban eltöltött idő igazi feltöltődést hozhat.
Bak
Pénteken ritkán reagál ennyire rugalmasan, de most meglepően könnyen élhet a lehetőségekkel. A délelőttben van munka és eredményesség, a délután viszont inkább a nyugalomról szól. Egy jó film, egy pohár bor, és kész is a tökéletes este.
Vízöntő
Délelőtt kreatív és bátor lehet, simán belevág olyan dolgokba, amiket más halogatna. A Merkúr–Mars fényszöge sikerre viheti ezeket a kezdeményezéseket. Délután viszont érdemes átadni magát a Bika Hold nyugalmának. Töltsön időt olyan emberekkel, akik mellett önmaga lehet.
Halak
Ma nemcsak álmodozni fog, hanem tenni is szeretne az álmaiért – köszönheti ezt a Merkúr–Mars párosnak. Délután a Hold és Jupiter nyugalmat és örömöt hozhat: lehet ez egy kellemes séta, vagy csak az érzés, hogy most minden rendben van.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.