A Kos Hold ma nem ismer lehetetlent ezekben a jegyekben!

Napi horoszkóp - 2025. augusztus 13.

A Kos hold ma erős befolyással bír számos jegyre Fotó: Pexels (illusztráció)

Kos

Ma mindenki azt hiheti, hogy ön a főnök – és lehet, hogy nem is tévednek. A Hold a jegyében olyan lendületet ad, hogy reggel kávé nélkül is beindul. Csak arra érdemes figyelnie, hogy ne menjen ez a nagy lendület a diplomácia rovására. A pénzügyekben szerencséje lehet: talán valami régóta vágyott dolgot olcsóbban sikerül megszereznie.

Bika

A színfalak mögött most nagyot alakíthat. Nem kell mindent nyíltan elmondani, a Hold helyzete inkább a csendes előkészületeknek kedvez. A Vénusz–Jupiter együttállás azonban önnek is hozhat váratlan anyagi pluszt. Ez lehet akár egy akciós vásárlás, akár egy komolyabb nyeremény.

Ikrek

Ma a társasági élet kerül előtérbe: mindenki keresi a társaságát, és ön is szívesen mozdul ki. A lendület adott, de a diplomácia ma kulcsszó – ellenkező esetben könnyen belefuthat egy szóváltásba. Pénzügyek terén jó hírek érkezhetnek, különösen, ha valamilyen közös projektben vesz részt.

Rák

A munkahelyi feladatokban ma nagyot megy. A Kos Hold azonban hajlamosíthat arra, hogy túlságosan konkrét legyen, pedig érdemes finoman fogalmazni, még sürgető helyzetben is. Anyagi téren kedvező fordulat várható: egy plusz juttatás vagy egy ügyes vásár formájában.

Oroszlán

A mai nap a kalandvágyáról szólhat: talán belevág valamibe, amit régóta tervez. Az önbizalma az egekben, de ne feledje, másoknak is van büszkesége, bánjon vele óvatosan. Pénzügyekben is kísérheti szerencse: akár egy spontán döntés is hozhat anyagi előnyt.

Szűz

A Kos Hold intenzív érzelmeket mozgathat meg, különösen családi vagy párkapcsolati témákban. Ma érdemes többet hallgatni, mint beszélni. A Vénusz és Jupiter állása segíthet, hogy anyagi téren váratlan könnyebbség érkezzen.

Mérleg

A mai nap a párbeszédek és az együttműködések jegyében telhet. Csak ne feledje, a Kos Hold miatt mindenki kissé türelmetlenebb. Ön a béke nagykövete, ám ma még önnek is kihívást jelenthet a nyugodt reakció. Pénzügyekben kedvező lehetőségek jöhetnek, főleg vásárlásoknál.

Skorpió

A munka terén ma gyors tempót diktál, és élvezi is ezt. Arra azonban ügyeljen, hogy ne hajtsa túl magát. A pénzügyi szerencse mellett ma egy jó csere-üzlet is beüthet: valami, amit más már nem értékel, önnek aranyat érhet.