Unod a pop-cornt? Kezdd az új évet egy szuper sajtos-túrós rúddal! Vagy kettővel!

Ha szinte a boltokban kapható összes sós nasit végigkóstoltad szilveszterkor, és egyikhez sincs kedved 2026 első hétvégéjén, akkor próbáld ki Bernáth József séf sajtos-túrós rúdját! Parádés recept, ellenállhatatlanul finom végeredmény!

Bernáth József sajtos-túrós rúdja ellenállhatatlanul finom (Fotó: Pixabay/AI-generált kép)

Ebből a sajtos-túrós rúdból garantált a repeta

„Ha egy szuper sajtos ropogtatnivalóval szeretnéd kezdeni az új évet, akkor íme, a jól bevált receptem!” – írja a séf a 8 összetevős sajtos-túrós rúdja kapcsán.

Hozzávalók:

300 g liszt

16-18 g só

100 g vaj

100 g margarin

300 g tehéntúró

100 g tejföl (20%-os)

1 db tojás

60–80 g trappista sajt

Recept

Összemorzsoljuk a lisztet a sóval és a hideg zsiradékokkal. Amikor mazsolaszem nagyságú darabokra dolgoztuk a lisztes-vajas morzsát, akkor hozzáadjuk a túrót és a tejfölt. Gyors mozdulatokkal gombóccá gyúrjuk a tésztát. Folpakba csomagoljuk, és 1 órát pihentetjük a hűtőben. (Aki nem melegítette fel túlságosan a tésztát, az akár azonnal dolgozhat vele.)

Enyhén lisztezett deszkán 1 centiméter vastagra nyújtjuk a tésztát, majd derelyemetszővel a kívánt méretű csíkokra vágjuk. Én általában 1-1,5 cm szélesre és 8-9 centiméter hosszúra szoktam hagyni. A tészta tetejét csak ezután kenjük meg a felvert tojással. Kis lyukú reszelővel ráreszeljük a sajtot, hogy mindenhova egyenletesen jusson, és enyhén rányomkodjuk. Végül sütőpapírral bélelt tepsibe rendezzük a rudakat. Nem kell sok helyet hagyni közöttük, mert nem dagadnak meg nagyon.

195 °C-ra előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a sajt ráolvad a tetejére, és enyhén megbarnul. Ez 20-22 perc. Ha valakinek nem egyenletesen süt a sütője, akkor félidőben érdemes fordítani a tepsin.

A kisült sajtos rudakat tetszőleges edényben kínáljuk.

– olvasható Bernáth József séf Facebook-oldalán.