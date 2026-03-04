RETRO RÁDIÓ

Megható pillanatok: Szijjártó Péter üdvözölte az Oroszország által elengedett két magyar hadifoglyot – Videó

„Köszönöm szépen, hogy kihoztak minket” – hálálkodott Román Albert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 21:01
Módosítva: 2026.03.04. 21:02
Sikeres tárgyalások után két elengedett magyar hadifogollyal tér haza Magyarországra Szijjártó Péter Oroszországból. A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában folytatott megbeszélést Vlagyimir Putyinnal

Szijjártó Péter Oroszországban találkozott Vlagyimir Putyinnal
Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Az orosz elnök közölte: Oroszország továbbra is biztosítja Magyarország energiaellátását. Vlagyimir Putyin továbbá tájékoztatta Szijjártó Pétert, hogy megfontolták a magyar kormány azon kérését, miszerint bocsássák szabadon azokat a kényszersorozott magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek.

Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek

– közölte Szijjártó Péterrel Vlagyimir Putyin.

Szijjártó Péter a Facebook-oldalán osztotta meg azt a friss, repülőgépen készült videóját, melyen találkozik a hadifogságból elengedett két magyar állampolgárral. Nem mindennapi pillanatok.

„Köszönöm szépen, hogy kihoztak minket” – hálálkodott Román Albert, aki ara a kérdésre, hogy vannak, csak annyit tudott mondani: „Most már jól.”

Nézd meg a videót!


.

 

