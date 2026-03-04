Megható pillanatok: Szijjártó Péter üdvözölte az Oroszország által elengedett két magyar hadifoglyot – Videó
„Köszönöm szépen, hogy kihoztak minket” – hálálkodott Román Albert.
Sikeres tárgyalások után két elengedett magyar hadifogollyal tér haza Magyarországra Szijjártó Péter Oroszországból. A külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában folytatott megbeszélést Vlagyimir Putyinnal.
Az orosz elnök közölte: Oroszország továbbra is biztosítja Magyarország energiaellátását. Vlagyimir Putyin továbbá tájékoztatta Szijjártó Pétert, hogy megfontolták a magyar kormány azon kérését, miszerint bocsássák szabadon azokat a kényszersorozott magyar állampolgárokat, akik orosz hadifogságba kerültek.
Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsátunk, mint ahogy a miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek, és amivel visszatérnek
– közölte Szijjártó Péterrel Vlagyimir Putyin.
Szijjártó Péter a Facebook-oldalán osztotta meg azt a friss, repülőgépen készült videóját, melyen találkozik a hadifogságból elengedett két magyar állampolgárral. Nem mindennapi pillanatok.
„Köszönöm szépen, hogy kihoztak minket” – hálálkodott Román Albert, aki ara a kérdésre, hogy vannak, csak annyit tudott mondani: „Most már jól.”
Nézd meg a videót!
.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre