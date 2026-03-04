35 évig rejtegették előlünk: UFO-t láttak az Antarktiszon
Nyilvánosságra hozták az iratokat.
Az Argentína Külügyminisztériuma által idén nyilvánosságra hozott iratok megerősítik egy 1991-es szemtanú beszámolóját: az Antarktiszon szolgálatot teljesítő katonák és civil kutatók egy azonosítatlan repülő tárgyat észleltek, majd láttak saját bázisuk felett. Vajon UFO lehetett?
Miguel Amaya, az Argentin Légierő nyugállományú altisztje a 2000-es évek elején UFO-kutatóknak számolt be az esetről. Elmondása szerint 1991 áprilisában az General San Martín Base nevű kis tudományos és katonai állomáson teljesített szolgálatot, amely egy apró antarktiszi szigeten található.
Az eset a sarki éjszaka kezdetén történt, amikor a Nap hónapokra a horizont alá bukik. Hajnali 1 óra körül riasztás érkezett az állomás riométeréről – ez az a műszer, amely a felső légkör, különösen az ionoszféra rádióhullám-elnyelési változásait méri. Természeti jelenségek, például napkitörések vagy sarki fény esetén is eltérő görbék jelennek meg.
Megjelent az UFO
Amaya szerint azonban aznap éjjel mindhárom tű ugyanazt a mintázatot kezdte rajzolni – ami a mérnökök szerint tudományosan lehetetlen. A jelenség kezdetben normál működésnek tűnt, ám öt perc elteltével a három indikátor teljesen azonos jeleket produkált.
– mondta Amaya a CEFORA nevű argentin UFO-kutató szervezetnek adott interjújában.
Beszámolója szerint a jelek időnként megszakadtak, majd minden visszatért a normális kerékvágásba. Ezután 10–15 perces időszakokra ismét jelentkezett az anomália, olykor olyan erővel, hogy a tűk szó szerint lefutottak a papírszalagról. A négy és fél órán át tartó jelenség során állítólag több mint 40 méternyi papírt használtak el a grafikus rögzítőn.
A műszeres észlelést mintegy 16 órával később vizuális megfigyelés követte. Este 10 óra körül egy, az Argentin Hadsereg kötelékébe tartozó rádiós hóviharban sétált a bázis közelében, amikor észrevett egy hatalmas, halvány fénykört az égbolton.
Egy hatalmas fénykört látott, amely a felhőzet miatt tompán látszott, de így is kivehető volt, amint lassan és hangtalanul haladt a bázis felett a tenger irányába
– idézte fel Amaya vallomásában.
Amaya állítása szerint őt és társait feletteseik arra utasították, hogy soha ne beszéljenek a történtekről. Az eset csak most került szélesebb nyilvánosság elé, miután a külügyminisztérium feloldotta a vonatkozó dokumentumok titkosítását – írja a Daily Mail.
