35 évig rejtegették előlünk: UFO-t láttak az Antarktiszon

Az Argentína Külügyminisztériuma által idén nyilvánosságra hozott iratok megerősítik egy 1991-es szemtanú beszámolóját: az Antarktiszon szolgálatot teljesítő katonák és civil kutatók egy azonosítatlan repülő tárgyat észleltek, majd láttak saját bázisuk felett. Vajon UFO lehetett?

UFO-t láttak vajon a Déli-sarkon?

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Miguel Amaya, az Argentin Légierő nyugállományú altisztje a 2000-es évek elején UFO-kutatóknak számolt be az esetről. Elmondása szerint 1991 áprilisában az General San Martín Base nevű kis tudományos és katonai állomáson teljesített szolgálatot, amely egy apró antarktiszi szigeten található.

Az eset a sarki éjszaka kezdetén történt, amikor a Nap hónapokra a horizont alá bukik. Hajnali 1 óra körül riasztás érkezett az állomás riométeréről – ez az a műszer, amely a felső légkör, különösen az ionoszféra rádióhullám-elnyelési változásait méri. Természeti jelenségek, például napkitörések vagy sarki fény esetén is eltérő görbék jelennek meg.

Megjelent az UFO

Amaya szerint azonban aznap éjjel mindhárom tű ugyanazt a mintázatot kezdte rajzolni – ami a mérnökök szerint tudományosan lehetetlen. A jelenség kezdetben normál működésnek tűnt, ám öt perc elteltével a három indikátor teljesen azonos jeleket produkált.

Ez a berendezés normálisan kezdett regisztrálni, de öt perc után a három jelzőtű ugyanazokat a nyomokat kezdte rajzolni, amit a mérnök lehetetlennek nevezett

– mondta Amaya a CEFORA nevű argentin UFO-kutató szervezetnek adott interjújában.

Beszámolója szerint a jelek időnként megszakadtak, majd minden visszatért a normális kerékvágásba. Ezután 10–15 perces időszakokra ismét jelentkezett az anomália, olykor olyan erővel, hogy a tűk szó szerint lefutottak a papírszalagról. A négy és fél órán át tartó jelenség során állítólag több mint 40 méternyi papírt használtak el a grafikus rögzítőn.

A műszeres észlelést mintegy 16 órával később vizuális megfigyelés követte. Este 10 óra körül egy, az Argentin Hadsereg kötelékébe tartozó rádiós hóviharban sétált a bázis közelében, amikor észrevett egy hatalmas, halvány fénykört az égbolton.

Egy hatalmas fénykört látott, amely a felhőzet miatt tompán látszott, de így is kivehető volt, amint lassan és hangtalanul haladt a bázis felett a tenger irányába

– idézte fel Amaya vallomásában.