A kulcsszó: kimaradás – jelentette ki Orbán Viktor
Három mondat, ami mögött elképesztő érték rejlik.
Interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután Rónai Egonnak az ATV stúdiójában. A kormányfő élőben közvetítette a beszélgetést a Facebook-oldalán. Este pedig közzétett egy mindössze 41 másodperces, de kulcsfontosságú részletet.
A kulcsszó: kimaradás. És a háborúból kimaradni csak mi tudunk. Ezért a Fidesz a biztos választás!
– összegezte a lényeget Orbán Viktor az általa megosztott videórészlet mellé írt bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre