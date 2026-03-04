RETRO RÁDIÓ

A kulcsszó: kimaradás – jelentette ki Orbán Viktor

Három mondat, ami mögött elképesztő érték rejlik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.04. 21:38
választás Rónai Egon kimaradás Fidesz Orbán Viktor háború

Interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután Rónai Egonnak az ATV stúdiójában. A kormányfő élőben közvetítette a beszélgetést a Facebook-oldalán. Este pedig közzétett egy mindössze 41 másodperces, de kulcsfontosságú részletet.

A kulcsszó: kimaradás – jelentette ki Orbán Viktor az ATV stúdiójában Rónai Egonnak adott interjújában (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A kulcsszó: kimaradás. És a háborúból kimaradni csak mi tudunk. Ezért a Fidesz a biztos választás!

– összegezte a lényeget Orbán Viktor az általa megosztott videórészlet mellé írt bejegyzésében.


 

 

