Orbán Viktor legütősebb mondatai az ATV-s interjúból

Orbán Viktor már eléggé rég nem járt az ATV-ben, most azonban elfogadta Rónai Egon meghívását, hogy komoly kérdéseket boncolgassanak a magyar gazdaságról, a washingtoni Trump találkozóról, az amerikai pénzügyi védőpajzsról és sok másról. A Ripost összegyűjtötte a miniszterelnök legütősebb ATV-s mondatait.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök kedden interjút adott az ATV Mérleg című műsorában. A Rónai Egon műsorvezetővel folytatott interjúban többek között szó volt a Washingtonban megrendezett találkozóról, a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, a budapesti békecsúcsról, a magyarországi elnöki rendszer bevezetésének lehetőségéről, de szóba került Matolcsy György korábbi jegybankelnök működése is.

"Kezet fogtunk rá. Amíg ő ott az elnök és én a miniszterelnök itt, addig marad ez a megállapodás"

Az interjú egyik fő kérdése kétség kívül az amerikai elnökkel folytatott, múlt heti tárgyalás volt. A miniszterelnök Rónai Egon kérdésére elmondta, hogy Donald Trump egy üzletember, ezért vele kertelés nélkül, világosan kell beszélni. Orbán Viktor ezért köntörfalazás nélkül vázolta a helyzetet az amerikai elnöknek:

Nézd, elnök úr, ha ezt megcsinálod, tönkreteszed Magyarországot. (...) Az elnök meghallgatott, azt mondta, értem, megadom. Amikor a feltételek megváltoznak, újra kell tárgyalni. Ez a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos megállapodás

— fogalmazott a miniszterelnök, majd azt is hozzátette, hogy az üzletben nem csak az érdekek a fontosak, hanem a bizalom is, ő pedig akkor is Trumpot támogatta, amikor nem ő volt az elnök.

"Brüsszel ma úgy tekint Magyarországra, mint (ami) akadályt jelent a brüsszeli célok elérésében"

Orbán Viktor szerint egy amerikai védőpajzs ellensúlyt jelent Brüsszel pénzügyi megszorításaival szemben és ráadásul "azt akkor hívhatjuk le, amikor akarjuk és olyan formában, amiben akarjuk".

Ha bármilyen pénzügyi nehézsége van Magyarországnak, lehívhatjuk, amire szükségünk van. Magyarország nem kerülhet olyan pénzügyi helyzetbe, ami nehézséget okoz a magyar gazdaságnak. Ilyenkor az Egyesült Államok elnöke ott van mellettünk és segíteni fog

— mondta a miniszterelnök.