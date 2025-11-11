Eddig nem látott videót mutatott Orbán Viktor a Rónai Egon-interjúról
Így zajlott a kulisszák mögött az interjú.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor kedden délután interjút adott Rónai Egonnak, az ATV Mérleg című műsorában. A beszélgetés során szóba került a washingtoni út, de sok minden más is.
Az interjú kapcsán a miniszterelnök most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyben megmutatta, hogyan zajlott a beszélgetés a kulisszák mögött. Eddig ezt a felvételt nem láthatta a nyilvánosság.
Amit a kamera nem mutatott meg. Lehet jobb is! Rónai Egon vendége voltam
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett poszthoz.
