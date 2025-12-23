RETRO RÁDIÓ

Fizették a vakációt a dílerek: nem hiszed el hol rejtették el a drogot a nők

Amikor közölték velük a mennyiséget, megijedtek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 11:30
A bűnbandák és kábítószer-terjesztők egyre kreatívabb módszereket alkalmaznak arra, hogy kábítószert csempésszenek át az országhatárokon. Két nő elmondása szerint egy teljesen fizetett vakációért cserébe vállalták el a csempészést, de a szemfüles határőrök elkapták őket.

A repülőtéren lebukott a két kábítószer-csempész Fotó: Pexels/Pexels

Saját testükbe rejtették a kábítószert

Lebukott két nő, amikor heroint próbáltak átcsempészni két ország között. A hírek szerint a 30 és 38 éves nőknek egy bűnszervezet pénzt és teljes költségtérítésű utazást kínált fel cserébe azért, hogy drogcsempészként működjenek közre.

A thaiföldi drogcsempészeket azonban a határrendészek Tajvanon elfogták. A tajvani központi hírügynökség szerint a parti őrség nyomozó és megelőző osztályának taichungi nyomozócsoportja szeptemberben fogta el a nőket a kaohsziungi nemzetközi repülőtéren.

A nők összesen 664 gramm heroint nyeltek le, amelynek értéke körülbelül 
200 000 font (88 889 000 Ft). A nők állítólag mindössze körülbelül 745 fontot (331 112 Ft) és a vakációt kapták a kockázatos csempészmunkáért cserébe.

Az elkövetők testében 115 heroinnal töltött golyót találtak. A két nő állítólag nem volt tudatában annak, hogy mennyi drog van a szervezetükben, mivel megijedtek, amikor egy tolmács közölte a hírt. Az elkövetőket kórházba szállították, ahol sikerült eltávolítani az összes zacskót a két nőből.

Az egyik nő testében 54 csomagot találtak, amelyek együttesen 390,93 grammot tettek ki, míg a másik nőnél 61 csomag volt, összesen 273,07 gramm súllyal.

A hatóságok közlése szerint a két nő nehéz anyagi helyzetben élt, és nem voltak tisztában a vonatkozó jogszabályokkal. Feltételezések szerint egy kábítószer-kereskedő hálózat élt vissza a kiszolgáltatottságukkal. A két kábítószer-csempész ellen október végén emeltek vádat – írja a DailyStar.

 

