Kábítószer-kereskedőt fogtak el: tigriskölyköt találtak az utánfutóban

Tizenhét év börtönbüntetésre ítélték azt a kábítószer-kereskedő szervezetet, amely Mexikóból szállított fentaniltablettákat az Egyesült Államokba.

Kábítószer-kereskedő utánfutójában találtak tigriskölyköt – Fotó: freepik.com / Illusztráció

A 42 éves David Mendoza-Enriquez illegálisan tartózkodott az országban, és nyolc vádpontban vallotta magát bűnösnek. A vádak között szerepelt a fentanilterjesztésre irányuló összeesküvés, embercsempészet, valamint illegális vadon élő állatok kereskedelme is.

A hatóságok szerint Mendoza 2020 és 2023 januárja között olyan elosztóhálózatot irányított, amely a mexikói Juárezből juttatott fentanilt az új-mexikói Albuquerque városába.

A nyomozás során több bizonyítékot is feltártak, köztük egy 2022-es tranzakciót, amely közel 5000 fentaniltablettát érintett egy Taco H nevű étteremnél.

Nem csak drogokat árult a kábítószer-kereskedő

Az ügy 2023-ban tovább bővült, amikor egy Mendoza elleni üldözés során a rendőrök egy tigriskölyköt fedeztek fel egy autó utánfutójában elrejtve. A Duke névre keresztelt kölyköt először az ABQ BioParkba, majd később a coloradói Keenesburgben működő vadállat-menedékhelyre szállították.

A nyomozás szerint Mendoza más egzotikus állatokat is haszonszerzés céljából hozott be az országba, és megszervezte emberek, köztük saját fiainak Mexikóból az Egyesült Államokba történő csempészését is. Egy alkalommal egy aligátort is átszállítottak, amelyet leragasztva rejtettek el.

Mendozát további 13 vádlottal együtt nevezték meg egy 2024 januárjában benyújtott, 26 rendbeli vádpontot tartalmazó vádiratban. A mai napig mind a 14 vádlott bűnösnek vallotta magát, közülük hetet már el is ítéltek – írja az NM-News.