Top tippek, hogy jeges utakon is úgy vezess, mint egy profi

A hőmérséklet mínuszokban, az utak tele jégfoltokkal. De néha ilyenkor sem kerülheted el, hogy ne vezess.

Tippek, hogy ilyen időjárási körülmények között is profiként vezess Földi Imre - illusztráció

Ilyen időjárási körülmények között a vezetés olykor óriási kihívás lehet és nagy fejtőrést tud okozni. Hideg van, esik a hó, az utak be vannak fagyva, régen csináltad a KRESZ-t, nem tudod, hogy mit ajánlottak már ilyen esetekben. Ha jól jönne pár jó tanács, akkor ezeket mindenképpen figyelemmel olvasd el!

Vezess felkészülten

Először is győződj meg arról, hogy biztosan vezetni szeretnél-e. Nagy kihívás lehet ilyenkor a közlekedés. Ha nem vagy biztos magadban, akkor talán nem is éri meg autóba ülni. Az első mindig a biztonság legyen!

Mielőtt elindulnál győződj meg róla, hogy a telefonod fel van töltve, melegen vagy öltözve, illetve az autót is kellően előmelegítetted. Esetleg legyen nálad egy kis rágcsálni való, innivaló. Ki tudja ilyen időben az utazás mennyivel tart majd több ideig. Töltsd azt az időt legalább kényelemben.

Legyen nálad jégoldó spray, esetleg valamilyen eszköz, amivel a havat le tudod takarítani az autóról. Kellemetlen tud lenni, ha hosszú ideig azért nem tudsz elindulni, mert nem látszik ki az autó a hó és a jég alól.

Hogyan vezess

A óvatosság és az előretekintés a két kulcs faktor. Mindig győződj meg róla, hogy biztonságos-e az út. Ha már egy apró jégfoltot látsz, inkább lassíts le. Inkább dudáljanak le azok, akik ilyenkor sem megértőek, mintsem saját magad és mások biztonságát kockáztasd egy-egy percnyi előnyért.

Egy kicsit lassabban gyorsulj, lassíts, válts sebességet a megszokottnál. Illetve tartsd észben, nagy jéggel takart felületeken magas fokozatban megfelelőbb lehet a tapadás.

Ha megcsúsznál, először is maradj higgadt! Óvatosan kormányozz bele, ha az autó hátulja jobbra csúszik, akkor kormányozz jobbra. Semmi esetre ne vedd le a kezedet a kormányról és ne fékezz erősen!

Vezetés jégesőben

A jégesőben vezetni rendkívül veszélyes. Nemcsak az autóban tehet jelentős károkat, de a járműből való kiszállást is megnehezíti. Erősen rontja a látási körülményeket, amivel nagyon megnehezíti a vezetést. Ha nagyon erős jégesőt tapasztalsz, akkor inkább állj félre, várd meg míg eláll.