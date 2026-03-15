Szabó Zsófi biztatja a magyarokat: Senki se féljen eljönni a Békemenetre

Ma, március 15-én rendezik meg a legnagyobb Békemenetet, amelyre minden eddiginél több résztvevőt várnak. A rendezvény az elmúlt években a jobboldali közélet egyik legnagyobb demonstrációjává vált, és sok ismert közéleti szereplő is rendszeresen csatlakozik hozzá. Szabó Zsófi számára sem kérdés, hogy ott lesz az eseményen. A műsorvezető szerint a mostani időszak különösen fontos, ezért szerinte mindenkinek érdemes kiállnia amellett, amiben hisz.

Szabó Zsófi elkeserítőnek tartja, hogy sokan nem vesznek tudomást a háborúkról

A mai esemény kapcsán arról beszélt, hogy szerinte az április 12-ei választásokon minden eddiginél nagyobb a tét.

„Most már számoljuk vissza a napokat. Egy napot sem lehet hátra dőlni. Bár minden választási kampánynak az a szlogenje, hogy ez a választás most nagyon fontos, és minden négy évben ezt mondják, de itt most valami tényleg más. Szerintem ez látszik a közéleti szereplőkön, akár az influenszerek, véleményvezérek csatlakozásán, és azon, hogy sokkal több átlagembert érint most a politika, és sokkal többen beszélnek a magyar politikáról, mint valaha” – mondta a műsorvezető a Borsnak.

Zsófi szerint a világban zajló konfliktusok is ráirányítják a figyelmet a politikára.

„Itt van az egyik háború, a második, a harmadik, a negyedik, és mégis rengeteg ember megkérdőjelezi azt, hogy miféle háború van most. Beszélgettem egy édesanyával, aki egy DPK-s közösségbe posztolt, és azt mondta, hogy a gyerekei nem találkoznak a TikTok-on jobboldali hanggal, és ahogy pörgetik az algoritmust, csak baloldali influenszerek és véleményvezérek jönnek velük szembe, akik azt mondják, hogy ez hülyeség, nincsen semmilyen háború, hanem csak megfélemlítés van - és ez elkeserítő. Pedig elég csak a közelmúltbeli eseményekre gondolni: azt hittük, hogy Dubaj a legbiztonságosabb hely a világon, aztán most már látjuk, hogy ott is megtörténhet bármi” – utalt az iráni rakéta- és dróncsapásokra.

Szabó Zsófi úgy látja, az idei Békemenet különleges élmény lehet azok számára, akik részt vesznek rajta.

Ez a Békemenet minden eddiginél nagyobb lesz, és minden eddiginél több emberre számítunk. Remélem, hogy sokan eljönnek, már csak azért is, hogy ennyi jó emberrel együtt legyenek. Az első Békemenetem októberben volt, és elmondhatom, hogy fantasztikus élmény. Már, ha csak beszélek is róla, mosolygok. Azok, akik jelen lesznek a Békemeneten, részesei lehetnek majd egy olyan pillanatnak, amire egész életükben emlékezni fognak. Senki se féljen eljönni. Tudom, hogy a jobboldali szavazóknak az a nehéz, hogy a baloldaliak bántják és kipécézik őket, de ne féljenek eljönni. Csodálatos lesz!

– mondta lelkesen Szabó Zsófi.