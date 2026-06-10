Rendőrök elől menekült, a mocsárba ugrott - Aligátor támadt rá - Videó

Különös fordulatot vett egy rendőrségi üldözés Louisianában, amikor egy aligátor megharapott egy menekülő férfit, miközben egy mocsáron próbált keresztüljutni, hogy elkerülje a rendőröket.

A férfi a mocsárba ugrott, ahol többször megharapta az aligátor

Fotó: Pixabay

Próbált elmenekülni a rendőrök elől, helyette elkapta egy aligátor

A 40 éves Victor M. Rivast végül egy nagyszabású kutatóakció során vették őrizetbe. A hatóságok drónokat is bevetettek a felkutatására, miután a férfi a rendőrök elől egy mocsaras területre menekült. A Louisiana Állami Rendőrség tájékoztatása szerint az eset egy bejelentéssel kezdődött, amely egy veszélyesen közlekedő sofőrről szólt. A jelentések szerint a jármű egy betonkorlátnak ütközött, majd a vezető a baleset ellenére továbbhajtott az autópályán. A rendőrök ezután üldözőbe vették.

A hatóságok szerint Victor később elhagyta járművét és gyalog próbált elmenekülni. Először egy autópálya alatti mocsaras területre ugrott, majd rövid időre ismét feltűnt az amerikai 61-es út közelében. Amikor azonban a rendőrök megközelítették, újra a vízbe vetette magát.

A testkamerás felvételek tanúsága szerint a férfi a mocsárban úszott, amikor az aligátor rátámadt. Az állat mindkét karján sérüléseket okozott neki, ennek ellenére tovább próbált menekülni a rendőrök elől.

A sérülések sem állították meg, de a hatóságok végül drónok segítségével lokalizálták a helyzetét. Miután elfogták, egy közeli kórházba szállították, ahol ellátták az aligátortámadás során szerzett sérüléseit.

A férfit a kezelést követően ismételt ittas vezetés és rendőrrel szembeni ellenállás miatt vették őrizetbe. Emellett a nyomozók további elfogatóparancsokat is beszereztek ellene egy korábbi gázolásos balesettel és gondatlan járművezetéssel összefüggésben.

Az ügy nagy figyelmet kapott a helyi médiában, különösen a rendőrségi felvételek miatt, amelyek ritka módon dokumentálták azt a pillanatot, amikor a menekülő férfira a mocsárban rátámadt az aligátor – írja a Mirror.

