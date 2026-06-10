14 percig volt a túlvilágon, miután 11 000 voltos áramütés érte

A 33 éves Darren Harris testének felén szörnyű, harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, amikor megérintette egy 11 000 voltos feszültség alatt álló vezetéket. A férfi 14 percig volt a túlvilágon, majd 29 napig kómában feküdt, miután olyan erős áramütés érte, amivel egy egész gyárat el lehetne látni.

A túlvilág kapujából hozták vissza a férfit / Fotó: Freepik - illusztráció

A túlvilágról tért vissza a férfi, akit brutális áramütés ért

A szörnyű eset akkor történt, amikor a 33 éves férfi fémhulladékot keresve belépett egy elhagyatott épületbe Wolverhamptonban. Abban a hitben, hogy a bontás előtt kikapcsolták az áramot, hozzányúlt egy feszültség alatt álló kapcsolótáblához. Egy pillanat alatt a hatalmas áramütés csontig égette az alkarjait. A fájdalmas sérülések ellenére Darrennek sikerült kimenekülnie az épületből.

29 napig kómában feküdt, és drasztikus műtéten esett át, amelynek során a lábáról vett bőrt használták fel a gyomra, az arca és a karjai helyreállításához. Összesen több mint 30 műtéten esett át, és még mindig küzd a pusztító következményekkel.

„A bal kezemet egy működő, 980 háztartást és 78 gyári egységet ellátó áramelosztó kapcsolójára tettem, és az szétroncsolt. Nagyon furcsa érzés volt a kórházban felébredni. Először azt hittem, a baleset helyszínén meghaltam. Amikor felébredtem, nagyon-nagyon furcsa élmény volt magamhoz térni. Szomorú voltam, dühös voltam és sokkot kaptam, és ez akkor ért utol, amikor a kórházban voltam. Hetekig akartak bent tartani a kórteremben, de én úgy döntöttem, hogy elhagyom a kórtermet, és csak sétálok egy kicsit, és láttam egy tükröt. Ránéztem magamra, és ez volt a legnagyobb szomorúság és fájdalom, amit valaha átéltem” - emlékezett vissza a férfi.

Darren szerint a trauma nem csak fizikai, hanem mentális is volt: „Elvesztettem mindkét fülem, az orrom egy részét, tudod, az egészet. Sok-sok éven át szenvedtem poszttraumás stressz szindrómától és mélyen gyökerező traumától. Sok-sok alkalommal voltam a padlón."

Darren jelenleg egy életét megváltoztató arcplasztikai műtétre vár, amely szerinte segíthetne neki továbblépni a 2020-ban történt incidens után.