Egy 75 éves nő vesztette életét, miután felrobbant az ölében egy hordozható telefon­töltő. Csak a telefonját akarta tölteni. Az eset után több mint 429 ezer powerbank visszahívását jelentették be az Egyesült Államokban, a hatóságok pedig arra kérik a vásárlókat, hogy azonnal hagyjanak fel az eszköz használatával.

Több mint 429 ezer veszélyes powerbank lehet még használatban

Halált okozott a powerbank

Újra visszahívták a Casely nevű cég egyik hordozható powerbankját, miután egy 75 éves nő meghalt egy tragikus baleset következtében.

Az amerikai Fogyasztóvédelmi Biztonsági Bizottság közölte, hogy körülbelül 429 200 darab Casely Power Pod (E33A modell) visszahívását rendelték el, mert az eszközök túlmelegedhetnek, kigyulladhatnak vagy akár fel is robbanhatnak. A lítiumion-akkumulátorral működő powerbankok komoly égési és tűzveszélyt jelenthetnek a felhasználók számára.

A gyártó már 2025 áprilisában is figyelmeztetést adott ki, miután 51 vásárló jelezte, hogy a készülék túlmelegedett, megduzzadt vagy lángra kapott használat közben. Akkor hat kisebb sérülésről érkezett jelentés.

Az első visszahívás után azonban további 28 hasonló esetet jelentettek, köztük egy halálos kimenetelű tragédiát is.

A hatóságok szerint 2024 augusztusában egy New Jersey-i, 75 éves nő az ölében tartotta a powerbankot, miközben telefonját töltötte. Az eszköz felrobbant és kigyulladt, a nő pedig másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Később a sérülések szövődményeibe halt bele.

Egy másik esetben idén februárban egy 47 éves nő sérült meg egy repülőgépen, amikor a powerbank töltés közben felrobbant, és elsőfokú égési sérüléseket okozott neki.

A visszahívott termék a Casely Power Pods 5000mAh MagSafe vezeték nélküli töltője, amelyen az E33A modellszám szerepel. Az eszközöket 2022 márciusa és 2024 szeptembere között árusították többek között az Amazonon és a gyártó weboldalán.

A Casely közleményében azt írta, mélyen megrázta őket a haláleset híre, és együttműködnek a hatóságokkal. Arra kérik a vásárlókat, hogy azonnal hagyják abba az érintett modellek használatát.