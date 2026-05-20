Kocsmakartell vagy élhető város? - kiakadtak az erzsébetvárosiak a teraszszabályok lazítása miatt
Újabb front nyílt a bulinegyed körüli háborúban: Erzsébetvárosban a sétálóutcák teraszszabályait lazították a legutóbbi kerületi közgyűlésen. A teraszok egy részének nem kell már társasházi jóváhagyás Niedermüllerék legújabb döntésének értelmében.
Erzsébetvárosban bekövetkezett az, amit már hónapokkal ezelőtt meg lehetett jósolni: a sétálóutcásítás végül a vendéglátóhelyeknek kedvezett. A frissen kialakított gyalogosbarát utcákban ugyanis könnyebbé válik a terasznyitás, és több hely esetében már nem lesz szükség négy társasház jóváhagyására sem.
A frissen kialakított gyalogosbarát utcákban könnyebbé válik a terasznyitás. Vitézy már a kezdetektől támogatta Niedermüller Pétert ebben a kérdésben. A Podmaniczky Mozgalom még a rendszerváltó nagygyűlésen is megjelent, ahol a fiatalok körében gyűjtöttek aláírásokat a teraszszabályok könnyítése érdekében.
A közgyűlési vitát tovább élezte, hogy az eredeti előterjesztések között még az is szerepelt: parkolóhelyeken is lehessen teraszokat kialakítani. Ez végül nem ment át, de a lakók szerint így is túlzott engedményeket kaptak a vendéglátósok. A kerületben élők egy része dühösen reagált a változtatásokra. Többen attól tartanak, hogy a lakókörnyezetükbe beleszólásuk nélkül trollkodnak bele, miközben a zaj, a szemét és az éjszakai élet problémái már most is elviselhetetlenek.
Arra kéne kényszeríteni a vendéglátóhelyeket, hogy záróra után a saját üzletük előtt takarítsanak fel és tisztán hagyják ott az utcát. Fele annyian elleneznék a teraszokat
– írta egy helyi lakos. Mások a galambok és patkányok elszaporodásától tartanak az otthagyott ételmaradékok miatt.
A Dob utca lezárása miatt többen közlekedési káoszról panaszkodnak. Egy, a Gozsdu udvar közelében élő lakó szerint a forgalom egyszerűen átterelődött más utcákba.
Most tízszer annyi autó jön be a Síp utcán
– fogalmazott.
Molnár Dominik erzsébetvárosi fideszes képviselő szerint a módosítások a kocsmateraszos lazítást szolgálják, miközben a lakók garanciái gyengülnek. Úgy fogalmazott: Erzsébetvárosnak nem a kocsmakartell, hanem a helyiek érdekeit kellene védenie.
A képviselő-testület végül Niedermüller Péter eredeti előterjesztését fogadta el. Ennek egyik legtöbbet vitatott eleme, hogy az éjfél után nyitva tartó helyek esetében ugyan szükség lenne az érintett és szomszédos társasházak tulajdonosi többségének hozzájárulására, ám ha 60 napon belül nincs döntés, az engedély automatikusan megadható.
A Fidesz erzsébetvárosi frakciója ezt kiskapunak nevezte, ezért módosító indítványban próbálta megakadályozni, hogy döntés hiányában automatikusan megkapják az engedélyt az éjszakai szórakozóhelyek. Emellett azt is javasolták, hogy a gyalogosbarát utcákban éjfél után működő helyek egyáltalán ne üzemeltethessenek teraszt.
A vitában Lajos Béla képviselő ennél is tovább ment volna: az ő módosítója gyakorlatilag minden vendéglátóhely számára lehetővé tette volna a terasznyitást előzetes hozzájárulás nélkül, sőt parkolóhelyeken is.
A teraszok laza szabályozása csak tovább fokozza a bulinegyed okozta problémákat
A helyiek elégedetlensége nem új keletű, a bulinegyed problémáiról a Metropol többször beszámolt. Niedermüller Péter 2019-ben azzal kampányolt, hogy rendbe teszi a bulinegyedet és éjféli zárórát vezet be. Ebből végül nem lett semmi, miközben a kerületben tovább erősödött a vendéglátóipari nyomás és a bulinegyed lezülleszti az egész kerületet. A bulinegyedben a számok és a mindennapi tapasztalatok is azt mutatják, hogy nemcsak a forgalom változott meg, hanem maga a városrész is, és úgy tűnik egyáltalán nem a lakók javára.
