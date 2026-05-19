„Sok futballpálya méretű volt” – UFO-t látott a fiatal, azonnal megtért az ördögtől tartva

Egy pap felidézett egy hátborzongató élményt, ami miatt arra a hitre jutott, hogy az UFO-k az ördög művei.

A pap szerint az UFO-észlelések az ördögtől vannak

Carlos Martins katolikus pap nemrég elmesélte azt a pillanatot, amikor egy barátja egy UFO-űrhajót látott lebegni egy park felett, amely nem sokkal később rettentő gyorsan elszáguldott. Az állítólagos tárgy hatalmasnak tűnt, Martins szerint „futballpálya méretű” volt.

Van egy jó barátom, aki megtért. A tizenéves kora vége felé vagy a húszas évei elején tért át a keresztény hitre. Ugyanabban a városban nőttünk fel. A barátom egy másik barátjával sétált este egy külvárosi ösvényen, ami két ház között húzódott, és egy nagy parkba nyílt. Felnéztek az égre, és ezt a nagy űrhajót látták. Hatalmas volt, sok futballpálya méretű.

Senki más nem látta az UFO-t a városban, és a helyi médiában sem jelentek meg hírek róla. Mindazonáltal Martins barátja végül arra a következtetésre jutott, hogy a megfigyelés talán mégsem egy idegen űrhajó volt, hanem maga az ördög küldte illúzió.

Az ördög hozta létre és el tudja ültetni az emberi képzeletben a földönkívüli élet létezését, hogy vannak odakint civilizációk, ezzel kétségeket ébreszthet a Szentírásban.

Szerinte ezzel az ördög a keresztény írásokkal versengő jelenséget mutatott meg, amit a zsidó-keresztény szentírások nem tudnak megmagyarázni, így a kinyilatkoztatás igazságát közvetve tagadja.

Martins barátja elmondása szerint az egész jelenet szinte egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. A pap arról is beszélt, hogy az elmúlt tíz évben jelentősen megnőtt az UFO-észlelésekről szóló bejelentések száma, miközben az ördögűzésekkel kapcsolatos esetek is egyre gyakoribbá váltak - írja az Unilad.