Hátborzongató: az FBI titkos UFO-dokumentumai rémisztő üzeneteket tártak fel

Szenzációs FBI-dokumentumok hoztak nyilvánosságra egy sor hátborzongató figyelmeztetést olyan földönkívüliektől, akikről állítólag úgy vélik, hogy az emberi fajt az univerzum „legalacsonyabb rendű” életformájának tekintik. A leleplezések a Trump-kormány által elrendelt hatalmas UFO-dokumentumok részeként kerültek nyilvánosságra, ami izgalmat keltett az igazságkeresők és a paranormális jelenségek kutatói körében.

A közlemény, korábban titkosított feljegyzést, tanúvallomásokat és kísérteties felvételeket tartalmaz az UFO-észlelésekről. Egy különösen kísérteties FBI-feljegyzés egy 1955-ös kihallgatásról számol be, amelyben a Detroit Flying Saucer Club is érintett volt.

A dokumentumok szerint a klub tagja, Randall Cox azt mondta a szövetségi ügynököknek, hogy az idegenek üzeneteket sugároztak a Földre, amelyekben komor értékelést adtak a fajunkról.

A feljegyzés szerint a lények azt állították, hogy a galaxis minden más bolygója sikeresen „meghódította az űrt”, míg a Föld lemaradt a kozmikus versenyben. Még sértőbb volt, hogy Cox arról tájékoztatta a nyomozókat, hogy ezek a lények az embereket az „univerzum legalacsonyabb létszintjének” tekintik.

A dokumentumok arra is utalnak, hogy a mennyei látogatók állítólag a nagyközönséget készítették fel egy teljes körű érkezésre. A dokumentumban ez áll:

Úgy érzi, hogy a Földdel való kapcsolatfelvétel célja jelenleg arra korlátozódik, hogy felkészítse az embereket az űrből érkező leszállások fogadására.

Az FBI annyira aggódott, hogy kivizsgálta, vajon a bizarr jelentések veszélyt jelentenek-e a nemzetbiztonságra. A dokumentumok azonban úgy írják le az csészealjakat, mint „az USA-hoz barátságos” lényeket.

A dokumentum részletesen beszámol egy 1955. január 11-én Cox és az ügynökök között egy FBI-járműben történt találkozóról is. Cox azt állította, hogy John Fry, a Sandia Légitámaszpont egyik technikusának sikerült egy repülő csészealjat Új-Mexikóból New Yorkba repítenie – mindezt elképesztő 30 perc alatt.

Míg Cox az UFO-közösség kiemelkedő alakja volt, addig társát, a második világháborús veteránt, John Hoffmant az FBI sokkal szkeptikusabban kezelte. Az ügynökök megjegyezték, hogy Hoffman „túllépte a tudományos tények határait, és belépett a lehetséges tudományos fikció területére”. Az FBI feltűnő hasonlóságot állapított meg Cox állításai és Dorothy Martin, egy hírhedt 1950-es évekbeli szektavezető állításai között. Martin azt állította, hogy telepatikus kapcsolatban áll „az Őrzőkkel”, akik figyelmeztették, hogy 1954. december 21-én egy nagy árvíz fogja elpusztítani a Földet.