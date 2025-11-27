Döbbenetes felvétel látott napvilágot: a hegy oldalán látták az elrejtett UFO-t

Az évek, évtizedek során számtalan beszámoló érkezett, feltételezett UFO-észlelésekről, képek és videók kíséretében - ezek többségét ugyan hamar sikerült megcáfolni, ám akadtak olyan esetek is, amelyekre a mai napig nem találtak magyarázatot. A földönkívüliek kérdése egyébként is sokakat tart izgalomban, így ha valami különöset fedeznek fel az égbolton, sokan hajlamosak rögtön az idegeket látni mögötte. A minap ismét egy nagy port kavaró felvételt osztottak meg, amelyet Chilében rögzítettek, és amin az látható, amint egy repülő csészealj egy hegyoldalon van elrejtve.

Elképesztő felfedezés: a hegyoldalon rejtették el az UFO-t / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Számtalan találgatás övezi a feltételezett UFO-észlelést

A hírek szerint az érdekes videót november 14-én vette fel egy férfi, Fer Valderrama Marin, aki a családjával az ország festői Valle del Limarí nevű völgyében járt. A felvételen egy csészealj alakú tárgy látható, amint a földön fekszik egy sziklás kiemelkedés közelében, a napfény pedig úgy verődik vissza róla, mintha fémből lenne.

Amióta a videó felkerült az internetre, futótűzként terjedt el a chilei közösségi médiában, mialatt az emberek azon töprengenek, pontosan mit látott Marin és családja a kirándulásuk során. Nem meglepő módon, sokan rögtön arra a következtetésre jutottak, hogy az objektum csakis egy idegen űrhajó lehet, amelyet az idegenek rejtettek el a hegyoldalban, akiknek egy olyan parkolóhelyre volt szükségük, amit senki sem vesz észre. A szkeptikusok ezzel szemben azzal érveltek, hogy bizonyára csak valami hétköznapi tárgy lehet, például egy sátor - írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?