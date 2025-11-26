Megdöbbentő ufóészlelés: különös dologra figyelt fel a férfi
Kiderült, hogy kezdődött és miképp ért véget a szokatlan jelenség. Ez tényleg egy nem mindennapi ufóészlelés lehetett.
Egy illinoisi sofőr ufót pillantott meg, amely még a vadállatokat is megrémítette az Egyesült Államokban – írja a coasttocoastam. Jöjjenek a nem mindennapi ufóészlelés részletei!
Egy illionisi férfinak megdöbbentő élményben volt része, amikor találkozott egy erdő felett lebegő ufóval.
Ufóészlelés egyenesen Illinoisból
Az ufó valószínűleg megijesztette az állatokat, mivel azok azonnal menekülni kezdtek. A különös esetet, amelyet a Nemzetközi Ufóészlelési Központ felé jelentettek, a hónap elején észlelte a szemtanú, aki éppen a lányáért indult, hogy hazavigye őt a munkahelyéről.
A férfi arra lett figyelmes, hogy rengeteg állat menekül az úton. Mosómedvék és szarvasok. A sofőr, ahogy továbbhaladt, a jelenség irányába nézett és azt látta, hogy egy aranyszínű gömb mintegy 150 méterrel az erdő felett, gyors, jojószerű körkörös mozgással halad.
Mivel sietnie kellett a lányáért, ezért továbbhaladt az úton, ám nem hagyta nyugodni a dolog, ezért később visszatért a helyszínre.
Mire a férfi visszatért az ufóészlelés helyszínére, addigra eltűnt az ismeretlen objektum és menekülő állatok sem látott.
A férfi visszagondolva a bizarr észlelésre, megjegyezte, hogy az objektum nem vetett fényt lefelé és hangtalan volt az égen, miközben egy körkörös lebegő pozícióban mozgott, mintha várakozna.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre