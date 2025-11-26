RETRO RÁDIÓ

Megdöbbentő ufóészlelés: különös dologra figyelt fel a férfi

Kiderült, hogy kezdődött és miképp ért véget a szokatlan jelenség. Ez tényleg egy nem mindennapi ufóészlelés lehetett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 19:30
UFO Illinois állatok menekülés

Egy illinoisi sofőr ufót pillantott meg, amely még a vadállatokat is megrémítette az Egyesült Államokban – írja a coasttocoastam. Jöjjenek a nem mindennapi ufóészlelés részletei!

Ufóészlelés egyenesen Illinoisból
Ufóészlelés Illinois-ból (Forrás: Pexels – Képünk illusztráció!)

Egy illionisi férfinak megdöbbentő élményben volt része, amikor találkozott egy erdő felett lebegő ufóval.

Ufóészlelés egyenesen Illinoisból

Az ufó valószínűleg megijesztette az állatokat, mivel azok azonnal menekülni kezdtek. A különös esetet, amelyet a Nemzetközi Ufóészlelési Központ felé jelentettek, a hónap elején észlelte a szemtanú, aki éppen a lányáért indult, hogy hazavigye őt a munkahelyéről.

A férfi arra lett figyelmes, hogy rengeteg állat menekül az úton. Mosómedvék és szarvasok. A sofőr, ahogy továbbhaladt, a jelenség irányába nézett és azt látta, hogy egy aranyszínű gömb mintegy 150 méterrel az erdő felett, gyors, jojószerű körkörös mozgással halad.

Mivel sietnie kellett a lányáért, ezért továbbhaladt az úton, ám nem hagyta nyugodni a dolog, ezért később visszatért a helyszínre.

Mire a férfi visszatért az ufóészlelés helyszínére, addigra eltűnt az ismeretlen objektum és menekülő állatok sem látott.

A férfi visszagondolva a bizarr észlelésre, megjegyezte, hogy az objektum nem vetett fényt lefelé és hangtalan volt az égen, miközben egy körkörös lebegő pozícióban mozgott, mintha várakozna.

 

