Hatalmas vihart kavart a legújabb dokumentumfilm: látták, amint három ufó landol a légibázison

A film állításai hatalmas vitát váltottak ki. A szemtanúk többek közt azt állítják benne, 1964-ben három ufó landolt egy új-mexikói légibázison, majd az idegenek kapcsolatban léptek az emberekkel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 05:30
Módosítva: 2025.11.24. 11:28
Hatalmas vitát váltott ki egy, a közelmúltban debütált dokumentumfilm, amely az ufók leleplezésével foglalkozik, és többek közt azt állítják benne, 1964-ben három azonosítatlan, repülő objektum landolt egy új-mexikói légibázison, amiről az egykori amerikai elnököt, George H.W. Busht is értesítették, évtizedekkel később.

Elképesztő állítások hangzanak el a legújabb, ufókkal foglalkozó dokumentumfilmben
Nagy vihart kavart a legújabb, ufókkal foglalkozó dokumentumfilm

A The Age of Disclosure című filmben Eric Davis asztrofizikus, a Pentagon Fejlett Űrrepülési Fenyegetés Azonosító Programjának (AATIP) korábbi tudományos tanácsadója is tanúvallomást tesz. Elmondása szerint még 2003-ban Bush egy magánbeszélgetés során megosztotta vele, hogy a katonai és a CIA-személyzete három űrhajót látott közeledni az Otero megyei Holloman légibázis felé, az egyik pedig közvetlenül a kifutópályán landolt. Az egykori elnök hozzátette, a járműből egy nem emberi lény lépett elő, aki ezután találkozott a tisztviselőkkel. Davis állítja, Bush, a CIA korábbi igazgatója és kitüntetett haditengerészeti pilóta csak évekkel az elnöksége után értesült a történtekről, és ekkor is megtagadták tőle a hozzáférést a további iratokhoz: azt a választ kapta ugyanis, hogy a hírszerző háttere ellenére sem szükséges több információhoz hozzájutnia. 

A dokumentumfilm középpontjában emellett egy állítólag szigorúan titkos, amerikai kormányzati kezdeményezés, az „Örökség Program” áll. Az interjúalanyok azt állítják, a CIA, az amerikai légierő, az Energiaügyi Minisztérium és magánvédelmi vállalkozók által vezetett művelet során évtizedek alatt számos lezuhant járművet és idegen holttestet sikerült megtalálniuk. A film szerint a még a hivatalban lévő amerikai elnököket is megakadályozták abban, hogy hozzáférjenek a programmal kapcsolatos információkhoz. 

Azt viszont fontos kiemelni, hogy a dokumentumfilm nem mutat be új, kézzelfogható bizonyítékokat ezeknek az állításoknak az alátámasztására, például fényképeket vagy dokumentumokat, csupán korábbi tisztviselők, tudósok és a katonai személyzet vallomásaira támaszkodik. Hal Puthoff, fizikus és az ufótranszparencia mozgalom régóta ismert alakja a filmben azt is kijelenti, számos különböző típusú földönkívüli lényt fedeztek fel, azonban nem volt hajlandó részletesen leírni őket. 

Akármik is ezek, itt vannak, és már régóta itt tevékenykednek

– mondta el a fizikus, mialatt a rendező, Dan Farah azt reméli, a dokumentumfilm felgyorsítja az ufókkal és pilóta nélküli légi járművekkel kapcsolatos incidensek globális átláthatóságát – írja a Times of India.

 

