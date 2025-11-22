„Üldöztek minket!” - Rendőrségi helikoptert vett célba egy UFO

Sokkoló dokumentumok kerültek napvilágra: a RAF Lakenheath – egy amerikai légibázis Angliában – légterében egy rendőrségi EC135-ös helikoptert „vészszerű kitérő manőverre” kényszerített egy azonosítatlan repülő objektum. A hivatalos szervek gyorsan lesöpörték az ügyet az asztalról, egy „ártatlanul elhaladó” F–15-ös vadászgépre fogva az egészet. De a frissen kiadott rendőrségi naplók szerint sokkal hátborzongatóbb dolog történt. Egyesek pedig egyenesen az UFO-nak tulajdonítják az ügyet.

„ÜLDÖZTEK MINKET!” – ÁLLÍTJÁK A PILÓTÁK

A helikopter személyzete arról számolt be, hogy nem egy, hanem két nagy sebességű drón (vagy valami nagyon annak látszó) követte őket veszélyes közelségben. A pilóták kényszermerülést hajtottak végre, ám az objektumok ezt a manővert is utánozták – mintha csak arra törekedtek volna, hogy kiszorítsák a helikoptert a levegőből. S a sebességük? Döbbenetes: 165 csomó, vagyis több mint 300 km/h volt.

AZ F–15-ÖS CSAK FEDEZET VOLT?

Egy katonai forrás a helikopter infravörös felvételeit látva kijelentette: az egyik észlelt tárgy olyan dugóhúzó-manővert hajtott végre, amire egy F–15 képtelen. Ha tehát nem vadászgép volt… akkor mi? Az sem segít megnyugodni, hogy ugyanebben az időszakban több légibázis felett is 10–20 ismeretlen objektumot láttak repkedni – köztük a hírhedt „tictac” alakúakat is, melyeket először 2004-ben észleltek amerikai pilóták.

EGYRE TÖBB KÉRDÉS, EGYRE KEVESEBB VÁLASZ

A brit és amerikai katonai rendőrség állítólag vizsgálja az esetet… de semmit nem hoztak nyilvánosságra. Eközben elemzők már arról beszélnek, hogy az F–15 lehet, hogy szintén az UFO-kat üldözte, és a helikopter csak véletlenül repült bele a „vadászatba”.

VAD DRÓNOK? TITKOS KATONAI TECHNOLÓGIA? VAGY VALAMI MÁS? ESETLEG UFO?

Egyre több szakértő hajlik arra, hogy nem hobbidrónok zavarták meg a légteret – a sebességük, a manőverezőképességük és a koordinált mozgásuk egyszerűen túl sok ahhoz, hogy hétköznapi technológiáról legyen szó.

Valami repül a légibázisok felett. Valami intelligens. És egyelőre senki sem mondja meg, micsoda - írja a Daily Star.