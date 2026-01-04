RETRO RÁDIÓ

Családi tragédia: Négy ember vesztette életét egy jól működő sorompónál!

Az újév első napján történt a megrázó baleset Sátoraljaújhelyen.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.04. 14:10
Sokkoló családi tragédia rázta meg a sátoraljaújhelyi lakósokat január elsején, egy személyautó hatalmasat ütközött az arra járó vonattal, pedig a fénysorompó vörösen villogva jelezte a tilosat.

Értelmetlen családi tragédia rázta meg a sátoraljaújhelyi lakósokat / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

A tragédia körülményeit még vizsgálják

A felfoghatatlan családi ütközés a jól működő fénysorompó ellenére is megtörtént, amelyben négy fő azonnal életét vesztette. A KRESZ világosan kimondja, hogy vasúti átjárón tilos áthaladni, ha a fénysorompó piros jelzést ad. A szabályok betartása a gépjárművezető felelőssége. A sátoraljaújhelyi átjárónál a jelzőberendezés a baleset idején is hibátlanul működött - írja a Mavcsoport.

 

