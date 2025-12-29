Vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

Nincsenek szavak: december 28-án brutális vonatbaleset történt a Mexikó déli részén fekvő Oaxaca államban, pontosabban Nizanda városa közelében, az Interóceáni Vasút fővonalán – erősítette meg a Mexikói Haditengerészet. A balesetben 13 ember vesztette életét.

Brutális vonatbaleset rázta meg Nizanda városát Mexikóban, melyben 13 vesztette életét és többen megsérültek (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A vonatbaleset körülményeit még vizsgálják

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum az X-en közzétett nyilatkozatában megerősítette a hírt, hogy a tragédiában 13 ember meghalt, 98-an megsérültek, közülük öt sérült álapota súlyos.

A Haditengerészet Titkársága tájékoztatott arról, hogy az Interóceáni vonat balesetében sajnálatos módon 13 ember életét vesztette; 98-an megsérültek, közülük öten súlyosan. A sérülteket az IMSS kórházaiban ápolják Matías Romeróban és Salina Cruzban, valamint az IMSS–Wellbeing kórházakban Juchitánban és Ixtepecben. Utasítást adtam a haditengerészeti miniszternek és a Belügyminisztérium emberi jogokért felelős helyettes államtitkárának, hogy utazzanak a helyszínre és személyesen nyújtsanak segítséget az érintett családoknak, továbbá az IMSS és az IMSS–Wellbeing képviselőinek is. A Belügyminiszter fogja összehangolni az intézkedéseket. Köszönöm Oaxaca kormányzójának és csapatának a támogatását. Továbbra is tájékoztatni fogunk a fejleményekről

– olvasható az elnök sorai az 'X'-en.

A vonat egy 6,7 méter magas lejtőn siklott ki, többen kizuhantak a szerelvényből. Számos magas rangú tisztviselő is a helyszínre érkezett, és felvette a kapcsolatot az áldozatok családjával.

A kisiklás oka egyelőre ismeretlen, azonban Ernestina Godoy Ramos főügyész megerősítette, hogy a Mexikói Legfőbb Ügyészség hivatalos vizsgálatot indított az ügyben – írja az UNILAD.