Vonatbaleset történt, rengeteg a sérült

Rohantak a mentők a kisiklott szerelvényhez. Súlyos sérülteket vittek kórházba a vonatbaleset helyszínéről.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.29. 14:30
vonatbaleset tragédia Mexikó

Nincsenek szavak: december 28-án brutális vonatbaleset történt a Mexikó déli részén fekvő Oaxaca államban, pontosabban Nizanda városa közelében, az Interóceáni Vasút fővonalán – erősítette meg a Mexikói Haditengerészet.  A balesetben 13 ember vesztette életét.

alt=Brutális vonatbaleset rázta meg Nizanda városát, Mexicoban, amely számos halálesetet és még több sérültet követelt
Brutális vonatbaleset rázta meg Nizanda városát Mexikóban, melyben 13 vesztette életét és többen megsérültek (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A vonatbaleset körülményeit még vizsgálják

A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum az X-en közzétett nyilatkozatában megerősítette a hírt, hogy a tragédiában 13 ember meghalt, 98-an megsérültek, közülük öt sérült álapota súlyos. 

A Haditengerészet Titkársága tájékoztatott arról, hogy az Interóceáni vonat balesetében sajnálatos módon 13 ember életét vesztette; 98-an megsérültek, közülük öten súlyosan. A sérülteket az IMSS kórházaiban ápolják Matías Romeróban és Salina Cruzban, valamint az IMSS–Wellbeing kórházakban Juchitánban és Ixtepecben. Utasítást adtam a haditengerészeti miniszternek és a Belügyminisztérium emberi jogokért felelős helyettes államtitkárának, hogy utazzanak a helyszínre és személyesen nyújtsanak segítséget az érintett családoknak, továbbá az IMSS és az IMSS–Wellbeing képviselőinek is. A Belügyminiszter fogja összehangolni az intézkedéseket. Köszönöm Oaxaca kormányzójának és csapatának a támogatását. Továbbra is tájékoztatni fogunk a fejleményekről

– olvasható az elnök sorai az 'X'-en.

A vonat egy 6,7 méter magas lejtőn siklott ki, többen kizuhantak a szerelvényből. Számos magas rangú tisztviselő is a helyszínre érkezett, és felvette a kapcsolatot az áldozatok családjával.

A kisiklás oka egyelőre ismeretlen, azonban Ernestina Godoy Ramos főügyész megerősítette, hogy a Mexikói Legfőbb Ügyészség hivatalos vizsgálatot indított az ügyben – írja az UNILAD.

@thesundaily 29 Dec 2025: Tragedy strikes as an Interoceanic Train linking Oaxaca and Veracruz partially derails near Nizanda, leaving 13 dead and 98 injured. Rescue teams are assisting the wounded, with many passengers reported safe. #theSun #theSunMY #MexicoTrainDerailment #OaxacaTragedy #BreakingNews ♬ original sound - The Sun Malaysia

 

