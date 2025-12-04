Borzasztó vonatbaleset Gárdonyban: embert gázolt a szerelvény
A hatóságok azonnal a helyszínre rohantak.
Elgázolt egy embert a vonat Gárdonynál, az agárdi megállóhelyen csütörtök délután - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A Mávinform tájékoztatása szerint a baleset miatt hosszabb menetidőre kell számítani.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a Veszprémbe tartó szerelvényen mintegy száz ember utazott, a tűzoltók segítenek az utasoknak biztonságosan átszállni a mentesítő szerelvényre.
A Mávinform azt írta, hogy a baleseti helyszínelés miatt a székesfehérvári vonalon és csatlakozó vonalain hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani, mert a vonatok Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek.
