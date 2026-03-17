Robbanás rázott meg több várost is - meteor lépett a légkörbe

Nagy robbanás rázta meg Ohio keleti részét és Pennsylvania nyugati részét, miután egy meteort észleltek Cleveland felett. A segélyhívó vonalakat elárasztották a földrengésszerű robbanásról szóló bejelentések.

A meteor hirtelen feltűnő fényt és hangos robbanásszerű zajt okozott Fotó: Gergitek (illusztráció)

Fényes meteor hasított végig az égen

A pittsburghi Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) megerősítette, hogy sok jelentést kaptak a hangos robbanásról és az égen lévő tűzgolyóról, illetve műholdas adataik szerint valószínű, hogy egy meteor lépett be a légkörbe.

Brian Mitchell, az NWS meteorológusa szerint a meteornak a légkörben kellett elégnie, mivel semmilyen jel nem utal arra, hogy nagyobb darab becsapódott volna a földbe. A szolgálat kedden délután közzétett egy felvételt a fényes lángokról hivatalos X-fiókján, és megerősítették, hogy a Geostacionárius Villámtérképező műszer az eseményt meteor okozta hangként azonosította.

Többen az autópályáról látták a meteor fénycsíkját, és biztonsági kamerák is rögzítették a jelenséget. Egy clevelandi lakos a WOIO tévécsatornának elmondta, hogy a robbanás megrázta az egész házát. A hangot állítólag New Yorkban és Pennsylvaniában is hallani lehetett. Az elmúlt hetekben egyébként több meteor is feltűnt Ohio égboltján - írja a DailyExpress.