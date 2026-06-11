Hónapokig figyelte a munkahelyét, majd több millió forintot lopott a takarítónő

Munkáltatóját lopta meg. A Dabasi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából lopott több millió forintot.

Egy apró részletet figyelt meg, végül több mint 5 millió forintot lopott

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Egy apró részletet figyelt meg, végül több mint 5 millió forintot lopott

A vádirat szerint a nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabas közeli településen működő cégnél. A munkáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a sofőrök az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, és az aznap keresett pénzt az iroda asztalára teszik, írja az Ügyészség.

A nő 2025 decemberében, karácsony előtt a kiismert módszerrel bement az irodába és onnan több, mint 5 millió forintot tett zsebre. A vádlott a lopott pénzzel távozott, amelyet felélt.

A Dabasi Járási Ügyészség a nőt minősített lopás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.