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Hónapokig figyelte a munkahelyét, majd több millió forintot lopott a takarítónő

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Hónapokig figyelte a munkahelyét, majd lecsapott az alkalomra. Takarítóként dolgozott, végül lopás miatt emeltek vádat ellene.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 09:58
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Munkáltatóját lopta meg. A Dabasi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából lopott több millió forintot.

Egy apró részletet figyelt meg, végül több mint 5 millió forintot lopott
Egy apró részletet figyelt meg, végül több mint 5 millió forintot lopott
Fotó: Magyarország Ügyészsége

Egy apró részletet figyelt meg, végül több mint 5 millió forintot lopott

A vádirat szerint a nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabas közeli településen működő cégnél. A munkáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a sofőrök az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, és az aznap keresett pénzt az iroda asztalára teszik, írja az Ügyészség.

A nő 2025 decemberében, karácsony előtt a kiismert módszerrel bement az irodába és onnan több, mint 5 millió forintot tett zsebre. A vádlott a lopott pénzzel távozott, amelyet felélt.

A Dabasi Járási Ügyészség a nőt minősített lopás bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

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