Hármas karambol az M5-ösön, több kilométeres torlódás alakult ki
Három autó ütközött össze Újhartyánnál. Ráfutásos baleset történt az M5-ös autópályán.
Három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet csütörtök reggel az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Újhartyán térségében; torlódásra kell készülni, írja az MTI.
Hármas karambol nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyánnál
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a dabasi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos járművek áramtalanítását. A baleset miatt az érintett pályaszakaszon a külső sávban halad a forgalom.
Az Útinform közlése szerint az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres a torlódás.
Három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M5-ös autópálya 32-es kilométerszelvényénél, Újhartyán térségében, a Budapest felé vezető irányban. A dabasi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos járművek áramtalanítását. Az érintett pályaszakaszon a külső sávban halad a forgalom, azonban a torlódás jelentős a baleset miatt, közölte a katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre