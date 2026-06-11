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Hármas karambol az M5-ösön, több kilométeres torlódás alakult ki

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Három autó ütközött össze Újhartyánnál. Ráfutásos baleset történt az M5-ös autópályán.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 08:48
M5-ös torlódás baleset karambol

Három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet csütörtök reggel az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Újhartyán térségében; torlódásra kell készülni, írja az MTI.

Hármas karambol nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán
Hármas karambol nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán
Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Hármas karambol nehezíti a közlekedést az M5-ös autópályán Budapest felé Újhartyánnál

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a dabasi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos járművek áramtalanítását. A baleset miatt az érintett pályaszakaszon a külső sávban halad a forgalom.

Az Útinform közlése szerint az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres a torlódás.

Három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M5-ös autópálya 32-es kilométerszelvényénél, Újhartyán térségében, a Budapest felé vezető irányban. A dabasi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos járművek áramtalanítását. Az érintett pályaszakaszon a külső sávban halad a forgalom, azonban a torlódás jelentős a baleset miatt, közölte a katasztrófavédelem.

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