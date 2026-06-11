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Baleset a Ferihegyi úton: motoros és autós karambolozott

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Mentők és tűzoltók vonultak a balesethez. Összeütközött egy motor és egy személyautó Budapest XVII. kerületében.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 08:12
baleset Ferihegyi út motor

A Ferihegyi úton van szükség műszaki mentésre, ahol egy motor és egy autós karambolozott.

Baleset a Ferihegyi úton: motoros és autós karambolozott
Baleset a Ferihegyi úton: motoros és autós karambolozott
Fotó: Gé - illusztráció

Motor és autó karambolozott Budapest XVII. kerületében

Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Budapest XVII. kerületében, a Ferihegyi út és a Nyár utca kereszteződésében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett, írja a katasztrófavédelem.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu