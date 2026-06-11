Baleset a Ferihegyi úton: motoros és autós karambolozott
Mentők és tűzoltók vonultak a balesethez. Összeütközött egy motor és egy személyautó Budapest XVII. kerületében.
A Ferihegyi úton van szükség műszaki mentésre, ahol egy motor és egy autós karambolozott.
Motor és autó karambolozott Budapest XVII. kerületében
Motorkerékpár és személyautó ütközött össze Budapest XVII. kerületében, a Ferihegyi út és a Nyár utca kereszteződésében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett, írja a katasztrófavédelem.
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