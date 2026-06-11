67 éven át töretlen volt szerelmük, halálba is követte egymást a házaspár

Két nap sem telt el, mindössze 41 óra különbséggel elhunyt egy pár 67 év házasság után. Családjuk is tanúsította, hogy szerelmük annyira végtelen volt, hogy nem tudtak volna egymás nélkül élni. Végül nem is kellett.

67 év házasság után elhunyt a házaspár / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

67 év házasság után szinte egyszerre hunyt el a pár

Geoff és Gerrie Gradus 67 évig házasok voltak és egy jól ismert kóser üzletet vezettek Cliftonville-ben, Margate-ben. Geoff, akinek egészségi állapota már régóta megromlott, 89 éves korában, szerettei körében, otthonában hunyt el. Gerrie alig két nappal később, 86 évesen hirtelen elhunyt.

Legfiatalabb lányuk, Ruth úgy véli, édesanyja „nem tudta elviselni” az életet szeretett férje nélkül.

Mindenki azt mondja, hogy még soha nem látott ilyen szerelmespárt. Mindig fogták egymás kezét. Apám mindig megcsókolta anyámat. Nagyon aranyosak voltak együtt

– idézi a metro.co.uk szavait.

A pár 17 évesen ismerkedett meg, amikor Gerrie Cliftonville-ben nyaralt, három évvel később pedig feleségül ment Geoffhoz. Házasságuk sajnos szívfájdalommal kezdődött, mivel szüléskor első két gyermeküket – akik nem mellesleg ikrek voltak – elvesztették. Ezután még született négy gyermekük, és a G's Stores üzletükről váltak ismertté, melyet korábban Geoff szülei üzemeltettek.

A Cliftonville-ben található élelmiszerboltot a fánkok és a sajttorta miatt szerették a helyiek. Az 1980-as években el kellett adniuk a helyet, majd új üzletet vettek és kezdtek el üzemeltetni.

„Nagyon törődőek voltak. Nagyon aktívak voltak – gyakorlatiasak. Kirándulásokat szerveztek a lakóknak, és embereket hívtak be, hogy előadásokat tartsanak nekik” – mondta lányuk.

A párral később egy újabb tragédia történt, amikor 2016-ban fiuk, Spencer egy fűnyíróbalesetben életét vesztette. Lánya szerint szülei szó szerint az elejétől a végéig mindent együtt csináltak. A pár másokkal is kedvesen bánt a közösség mélyen tisztelt tagjai voltak, még cserediákokat is befogadtak és képezték őket.

Elkötelezett tagjai voltak nyugdíjaséveikben a Walpole Bay Bowls Clubnak, Geoff még a Sport England támogatásának megszerzését is fáradhatatlanul szorgalmazta, hogy támogatást szerezzen egy klubház felépítésére.