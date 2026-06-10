Sokkoló baleset: Lezuhant a lift, egy ember meghalt

Tragikus munkahelyi baleset történt Japánban, ahol életét vesztette egy 62 éves férfi egy bontás alatt álló épületben. A munkásra egy hatalmas, több tonnás lift zuhant rá, miközben a létesítmény szétszerelésén dolgozott.

A liftbalesethez kiérkeztek a tűzoltók is

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A leszakadt lift súlya halálra zúzott egy embert

A baleset június 9-én, hétfőn reggel 8 óra körül történt az oszakai Sakai városában található egykori Sharp-üzem területén. A helyszínre tűzoltókat és rendőröket is riasztottak, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy lift egy munkásra zuhant. A mentőegységek kiérkezése után azonban kiderült, hogy nem maga a liftfülke, hanem a felvonóhoz tartozó ellensúly szakadt le és csapódott a férfira. A japán sajtó értesülései szerint az ellensúly tömege megközelítette a 10 tonnát.

A lift ellensúlya a rendszer egyik legfontosabb eleme, amely a felvonófülke súlyának kiegyensúlyozását szolgálja. Információk szerint a dolgozók már kora reggel, körülbelül 6 órától a helyszínen tartózkodtak. A szerencsétlenül járt férfi egy külsős vállalkozó munkatársaként vett részt a bontásban.

A tűzoltók mindent megtettek a mentés érdekében, ám a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tűzoltóság elsődleges vizsgálata szerint a tragédiát az okozhatta, hogy elszakadt az a lánc vagy kötélzet, amely a liftfülkét az ellensúllyal összekötötte. Egyelőre azonban nem tudni, pontosan mi vezetett a meghibásodáshoz.

A rendőrség és a munkavédelmi hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, hogy kiderítsék, történt-e mulasztás vagy műszaki hiba a bontási munkálatok során, írja a DailyStar.