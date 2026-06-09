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Rohantak a mentők: két autó karambolozott a XII. kerületben

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A Székács utcába riasztották a tűzoltókat. A karambol helyszínén forgalmi akadály van.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 07:50
főváros autó karambol

Összeütközött két személyautó Budapest XII. kerületében, a Székács utcában, a Goldmark Károly utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A karambol helyszínén forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.

 

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