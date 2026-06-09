Rohantak a mentők: két autó karambolozott a XII. kerületben

Összeütközött két személyautó Budapest XII. kerületében, a Székács utcában, a Goldmark Károly utcánál. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. A karambol helyszínén forgalmi akadályra kell számítani – írja a Katasztrófavédelem.