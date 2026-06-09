Elgázolt egy embert a vonat Budapest külvárosában
Az S80-as vonat balesete miatt a hatvani vonalon fennakadásokra kell számítani. Elütött egy embert a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában.
Elütött egy embert az Aszódról a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában, Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep között. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett.
A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hatvani vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, illetve járatkimaradásokra is számítani kell – írja a Katasztrófavédelem.
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