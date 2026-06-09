RETRO RÁDIÓ

Elgázolt egy embert a vonat Budapest külvárosában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Az S80-as vonat balesete miatt a hatvani vonalon fennakadásokra kell számítani. Elütött egy embert a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.09. 07:46
vonat Keleti pályaudvar vonatbaleset

Elütött egy embert az Aszódról a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában, Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep között. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett. 

Elütött egy embert a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában.
Elütött egy embert a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hatvani vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, illetve járatkimaradásokra is számítani kell – írja a Katasztrófavédelem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu