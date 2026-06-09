Elgázolt egy embert a vonat Budapest külvárosában

Elütött egy embert az Aszódról a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában, Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep között. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett.

Elütött egy embert a Keleti pályaudvarra közlekedő vonat Budapest külvárosában. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a hatvani vonalon 10-20 perccel megnő a menetidő, illetve járatkimaradásokra is számítani kell – írja a Katasztrófavédelem.