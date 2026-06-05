Meglepő múltja van Budapest vasúti óriásának: ilyen fotókat még sosem láthattál a Keleti pályaudvarról

Fővárosunk nagyon jó vasúti rendszerrel büszkélkedik. Három nagy pályaudvarunk közül először a Déli pályaudvart építették meg 1861-ben. A Nyugati pályaudvar 1877-től várta az utasokat. Utolsóként adták át a Keleti pályaudvar épületét 1884-ben.

A forgalmas Keleti pályaudvar 1935-ben. Fotó: Fortepan / Ted Grauthoff

Keleti pályaudvar története és titkai

Tudod miben hasonlít a Keleti pályaudvar és Velence? Mindkettő mocsaras területen fekszik. Budapest ikonikus pályaudvara bizony 3000 cédrusfa cölöpön áll. A 4-es metró építésekor is teljes épségben találták a talajvíz miatt kőkeménnyé vált cédrusfa cölöpöket. A főváros legforgalmasabb vasúti csomópontjának számító pályaudvar nem földrajzi elhelyezkedése miatt kapta a nevét, hanem az egykori Erdély és a Balkán felé tartó vasútvonalakról. Amikor felnézünk az eklektikus stílusú épület homlokzatára négy allegorikus szobrot látunk. Ezek az 1930-as évek közepén nyomtalanul eltűntek az időjárási viszonyok miatt. A főbejárat feletti szobrokat 2003-ban pótolták. A titkok folytatódnak... Tudtad mit rejt még Budapest legforgalmasabb vasúti személypályaudvara? A sínek alatt érintetlen pincerendszer található, ahol különféle tárgyakat és helyiségeket találhatunk! De a pompának is helyet ad a történelmi épület és terület: a csodálatos pénztárterem freskóit Lotz Károly és Than Mór készítették. Említésre méltó, hogy a királyi váróban egykor számos külföldi méltóságok fordultak meg. Ady Endre is gyakori utas volt, de a legendás luxusvonat az Orient Expressz is a Keleti pályaudvart érintve haladt el Balkán felé. Sőt ide érkezett meg 1946-ban az ellopott, majd visszahozott Nemzeti Banki aranykészletet szállító vonat is.

Képgalériánk a Keleti pályaudvar múltjáról az alábbi fotóra kattintva nyílik meg: