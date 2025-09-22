RETRO RÁDIÓ

"Azonnal feltűnt, hogy szebb a pályaudvar" – tetszik az utasoknak a felújított Keleti

Befejezték az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítását a Keleti pályaudvaron. Augusztus 25-től éjjel-nappal és hétvégén is dolgoztak a szakemberek, hogy a szerelvények és az utasok mielőbb ismét birtokba vehessék a Keletit

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.22. 16:05
felújítás pályaudvar Keleti pályaudvar

Vasárnaptól ismét benépesítette az utazóközönség a Keletit. A csarnok peronjait a munkagépek helyett ismét a nyüzsgő tömeg vette birtokba. Az utasok nagyon örülnek, hogy időben végeztek a felújítással, mert így újra a Keletiig közlekedhetnek, nem csupán az ideiglenes végállomásokig és átszállópontokig.

Keleti
A felújított Keleti pályaudvaron ismét zökkenőmentes a közlekedés Fotó: Máté Krisztián

Nagyon örültem, mert nagyon szeretem ezt a pályaudvart. Tápiószecsőn élek, és ma kellett Budapestre jönnöm, örömmel nyugtáztam, hogy minden zökkenőmentesen ment. A Keletitől így könnyedén el tudok jutni metróval a Klinikákra

 – mondta el Margit, akinek a számára hatalmas könnyebbség, hogy visszaállt a rend az állomáson.

Keleti
Nem csak a vágányokat újították fel, hanem a padokat és a lámpákat is Fotó: Máté Kriszitán

Közel egy hónapon keresztül ideiglenes forgalmi rend volt érvényben az ország legforgalmasabb pályaudvarának térségében. Az utasok már birtokba vehették a létesítményt, ami nagyban megkönnyíti az utazást, hiszen így több járatra közvetlenül  át tudnak szállni. Az utómunkák azonban még decemberig folyamatosak lesznek, így a sebességkorlátozás csak részlegesen szűnik meg. A pályaudvar hálózatán 40, 60, illetve 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

Békéscsabáról érkeztem a fővárosba, és már ahogy a szerelvény begördült a pályaudvarra, azonnal feltűnt, hogy újak a talpfák, és a felsővezetékek is ki lettek cserélve 

– mutatja boldogan Lajos, aki nagyon örül, hogy műszakilag korszerűsítették a kedvenc pályaudvarát.

A műszaki felújítás során váltókat, felsővezetékeket, biztosítóberendezéseket javítottak és síneket, talpfákat, illetve betonaljakat cseréltek. A cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indulhassanak és érkezhessenek a vonatok.

Keleti
Nem csak biztonságosabb, zöldebb is lett a Keleti Fotó: Máté Krisztián

Saját forrásából végezte el a MÁV a mintegy 4,4 milliárd forintos beruházást, amiben 400-450 szakember és számos munkagép vett részt. A cél, hogy a Keleti pályaudvaron évekre biztosított legyen a berendezések üzembiztonsága, és jelentősen csökkenjen a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá váljon a vonatközlekedés.

Az utasok örülnek az új Keletinek

Az karbantartás ideje alatt 4 kilométernyi sínt és a tervezett 2300 helyett 2560 darab váltó alatti talpfát cseréltek ki, és 50 váltó karbantartását végezték el. A felsővezeték-hálózat sem maradt érintetlen. Összesen 15600 méteren cserélték ki az elöregedett vezetékeket újra, a vágányokat pedig 14 kilométer hosszan szabályozták a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső, illetve Ferencváros között. 

Miskolcról érkeztem, és azonnal feltűnt, hogy le lett aszfaltozva a vágányok melletti terület. Nagyon örültem annak is, hogy ide érkezett be a vonatom, mert Németországba megyek tovább, és így közvetlenül át tudok szállni a nemzetközi expresszre 

– mondja Erzsike, aki a lányához utazik.

A peronokon is szembetűnő a változás. Karbantartáson estek át az utastájékoztató berendezések, lefestették a padokat és szemeteseket, lecserélték az órákat, javították a világítási rendszert, illetve a perontetők szigetelését is. 

A jövőben is lesznek még nagy változások. Át lett építve az 1-2. vágány peronja, ahol az ősz folyamán biztonsági sávot alakítanak ki a látássérült utasok számára. 

A felsővezetékeket is újra cserélték Fotó: Máté Krisztián

A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően az állomás területén megszűnik a korlátozások jelentős része. Várhatóan pontosabban járnak majd a vonatok és csökkent a műszaki üzemzavarok valószínűsége. Rövidül a tolatási, kocsirendezési műveletek ideje is, így megnő a pályaudvar kapacitása, mérsékelhető lesz a torlódás.

 

