"Azonnal feltűnt, hogy szebb a pályaudvar" – tetszik az utasoknak a felújított Keleti

Vasárnaptól ismét benépesítette az utazóközönség a Keletit. A csarnok peronjait a munkagépek helyett ismét a nyüzsgő tömeg vette birtokba. Az utasok nagyon örülnek, hogy időben végeztek a felújítással, mert így újra a Keletiig közlekedhetnek, nem csupán az ideiglenes végállomásokig és átszállópontokig.

A felújított Keleti pályaudvaron ismét zökkenőmentes a közlekedés Fotó: Máté Krisztián

Nagyon örültem, mert nagyon szeretem ezt a pályaudvart. Tápiószecsőn élek, és ma kellett Budapestre jönnöm, örömmel nyugtáztam, hogy minden zökkenőmentesen ment. A Keletitől így könnyedén el tudok jutni metróval a Klinikákra

– mondta el Margit, akinek a számára hatalmas könnyebbség, hogy visszaállt a rend az állomáson.

Nem csak a vágányokat újították fel, hanem a padokat és a lámpákat is Fotó: Máté Kriszitán

Közel egy hónapon keresztül ideiglenes forgalmi rend volt érvényben az ország legforgalmasabb pályaudvarának térségében. Az utasok már birtokba vehették a létesítményt, ami nagyban megkönnyíti az utazást, hiszen így több járatra közvetlenül át tudnak szállni. Az utómunkák azonban még decemberig folyamatosak lesznek, így a sebességkorlátozás csak részlegesen szűnik meg. A pályaudvar hálózatán 40, 60, illetve 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

Békéscsabáról érkeztem a fővárosba, és már ahogy a szerelvény begördült a pályaudvarra, azonnal feltűnt, hogy újak a talpfák, és a felsővezetékek is ki lettek cserélve

– mutatja boldogan Lajos, aki nagyon örül, hogy műszakilag korszerűsítették a kedvenc pályaudvarát.

A műszaki felújítás során váltókat, felsővezetékeket, biztosítóberendezéseket javítottak és síneket, talpfákat, illetve betonaljakat cseréltek. A cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indulhassanak és érkezhessenek a vonatok.

Nem csak biztonságosabb, zöldebb is lett a Keleti Fotó: Máté Krisztián

Saját forrásából végezte el a MÁV a mintegy 4,4 milliárd forintos beruházást, amiben 400-450 szakember és számos munkagép vett részt. A cél, hogy a Keleti pályaudvaron évekre biztosított legyen a berendezések üzembiztonsága, és jelentősen csökkenjen a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá váljon a vonatközlekedés.

Az utasok örülnek az új Keletinek

Az karbantartás ideje alatt 4 kilométernyi sínt és a tervezett 2300 helyett 2560 darab váltó alatti talpfát cseréltek ki, és 50 váltó karbantartását végezték el. A felsővezeték-hálózat sem maradt érintetlen. Összesen 15600 méteren cserélték ki az elöregedett vezetékeket újra, a vágányokat pedig 14 kilométer hosszan szabályozták a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső, illetve Ferencváros között.

Miskolcról érkeztem, és azonnal feltűnt, hogy le lett aszfaltozva a vágányok melletti terület. Nagyon örültem annak is, hogy ide érkezett be a vonatom, mert Németországba megyek tovább, és így közvetlenül át tudok szállni a nemzetközi expresszre

– mondja Erzsike, aki a lányához utazik.