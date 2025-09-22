"Azonnal feltűnt, hogy szebb a pályaudvar" – tetszik az utasoknak a felújított Keleti

Befejezték az elmúlt időszak legnagyobb műszaki felújítását a Keleti pályaudvaron. Augusztus 25-től éjjel-nappal és hétvégén is dolgoztak a szakemberek, hogy a szerelvények és az utasok mielőbb ismét birtokba vehessék a Keletit
Vasárnaptól ismét benépesítette az utazóközönség a Keletit. A csarnok peronjait a munkagépek helyett ismét a nyüzsgő tömeg vette birtokba. Az utasok nagyon örülnek, hogy időben végeztek a felújítással, mert így újra a Keletiig közlekedhetnek, nem csupán az ideiglenes végállomásokig és átszállópontokig.
Nagyon örültem, mert nagyon szeretem ezt a pályaudvart. Tápiószecsőn élek, és ma kellett Budapestre jönnöm, örömmel nyugtáztam, hogy minden zökkenőmentesen ment. A Keletitől így könnyedén el tudok jutni metróval a Klinikákra
– mondta el Margit, akinek a számára hatalmas könnyebbség, hogy visszaállt a rend az állomáson.
Közel egy hónapon keresztül ideiglenes forgalmi rend volt érvényben az ország legforgalmasabb pályaudvarának térségében. Az utasok már birtokba vehették a létesítményt, ami nagyban megkönnyíti az utazást, hiszen így több járatra közvetlenül át tudnak szállni. Az utómunkák azonban még decemberig folyamatosak lesznek, így a sebességkorlátozás csak részlegesen szűnik meg. A pályaudvar hálózatán 40, 60, illetve 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok.
Békéscsabáról érkeztem a fővárosba, és már ahogy a szerelvény begördült a pályaudvarra, azonnal feltűnt, hogy újak a talpfák, és a felsővezetékek is ki lettek cserélve
– mutatja boldogan Lajos, aki nagyon örül, hogy műszakilag korszerűsítették a kedvenc pályaudvarát.
A műszaki felújítás során váltókat, felsővezetékeket, biztosítóberendezéseket javítottak és síneket, talpfákat, illetve betonaljakat cseréltek. A cél az volt, hogy a Keletiben pontosabban, megbízhatóbban indulhassanak és érkezhessenek a vonatok.
Saját forrásából végezte el a MÁV a mintegy 4,4 milliárd forintos beruházást, amiben 400-450 szakember és számos munkagép vett részt. A cél, hogy a Keleti pályaudvaron évekre biztosított legyen a berendezések üzembiztonsága, és jelentősen csökkenjen a meghibásodások, az üzemzavarok száma, ezáltal pontosabbá, megbízhatóbbá váljon a vonatközlekedés.
Az karbantartás ideje alatt 4 kilométernyi sínt és a tervezett 2300 helyett 2560 darab váltó alatti talpfát cseréltek ki, és 50 váltó karbantartását végezték el. A felsővezeték-hálózat sem maradt érintetlen. Összesen 15600 méteren cserélték ki az elöregedett vezetékeket újra, a vágányokat pedig 14 kilométer hosszan szabályozták a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső, illetve Ferencváros között.
Miskolcról érkeztem, és azonnal feltűnt, hogy le lett aszfaltozva a vágányok melletti terület. Nagyon örültem annak is, hogy ide érkezett be a vonatom, mert Németországba megyek tovább, és így közvetlenül át tudok szállni a nemzetközi expresszre
– mondja Erzsike, aki a lányához utazik.
A peronokon is szembetűnő a változás. Karbantartáson estek át az utastájékoztató berendezések, lefestették a padokat és szemeteseket, lecserélték az órákat, javították a világítási rendszert, illetve a perontetők szigetelését is.
A jövőben is lesznek még nagy változások. Át lett építve az 1-2. vágány peronja, ahol az ősz folyamán biztonsági sávot alakítanak ki a látássérült utasok számára.
A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően az állomás területén megszűnik a korlátozások jelentős része. Várhatóan pontosabban járnak majd a vonatok és csökkent a műszaki üzemzavarok valószínűsége. Rövidül a tolatási, kocsirendezési műveletek ideje is, így megnő a pályaudvar kapacitása, mérsékelhető lesz a torlódás.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.