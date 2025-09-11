Már csak két hét és kész a Keleti Pályaudvar! Galériánkban mutatjuk az építkezést

Várhatóan szeptember 21-én, vasárnap fogják visszaadni a Keleti Pályaudvart a forgalomnak. Az építkezés a közlekedésben is hozott változásokat, számos járaton biztosítottak átszállási pontokat. Galériánkban mutatjuk, hogyan halad az építkezés!

Így épül a Keleti Pályaudvar. Fotó: MTI/MTVA

Így áll most a Keleti Pályaudvar

A BKK már a felújítás bejelentésének napján megkezdte az intézkedést; expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segítette a közlekedőket a lezárás idején. A Keleti újítására azért van szükség, hogy a pályahálózat és az infrastruktúra hosszú távon üzembiztosan működjön, és megelőzzék az eltört váltó keltette baleseteket. A felújítási munka négy hétig tart, elsősorban a vasúti pályarendszer és a váltók felújítására összpontosítanak.

A képeken is látszik, hogyan újulnak meg a sínek és a peronok. A munkálatok leginkább a vasút műszaki állapotát hivatottak javítani, a felújítás tehát a főépületet nem érinti.

A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon közzétett fotókon mutatjuk, hogyan haladnak a munkálatok: