Már csak két hét és kész a Keleti Pályaudvar! Galériánkban mutatjuk az építkezést

Várhatóan szeptember 21-én már járható lesz Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. A Keleti Pályaudvart augusztus 25-én zárták le, az újítása most is zajlik. Galériánkban mutatjuk, hogyan halad az építkezés.
Várhatóan szeptember 21-én, vasárnap fogják visszaadni a Keleti Pályaudvart a forgalomnak. Az építkezés a közlekedésben is hozott változásokat, számos járaton biztosítottak átszállási pontokat. Galériánkban mutatjuk, hogyan halad az építkezés!
A BKK már a felújítás bejelentésének napján megkezdte az intézkedést; expresszvillamossal és járatsűrítésekkel segítette a közlekedőket a lezárás idején. A Keleti újítására azért van szükség, hogy a pályahálózat és az infrastruktúra hosszú távon üzembiztosan működjön, és megelőzzék az eltört váltó keltette baleseteket. A felújítási munka négy hétig tart, elsősorban a vasúti pályarendszer és a váltók felújítására összpontosítanak.
A képeken is látszik, hogyan újulnak meg a sínek és a peronok. A munkálatok leginkább a vasút műszaki állapotát hivatottak javítani, a felújítás tehát a főépületet nem érinti.
A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon közzétett fotókon mutatjuk, hogyan haladnak a munkálatok:
