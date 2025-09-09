RETRO RÁDIÓ

Fontos változást jelentett be a BKK: ma estétől lép életbe

Ez sokakat érint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.09. 10:20
Változik a közlekedés kedd este a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Portugália válogatott labdarúgó-mérkőzés miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) reggel az MTI-vel.

Változik a közlekedés kedd este a Puskás Aréna környékén a Magyarország-Portugália válogatott labdarúgó-mérkőzés miatt Fotó: Nemzeti Sport

A stadion környékén 18 órától számos közlekedési változásra, lezárásra kell számítani, a korlátozott parkolási lehetőségek miatt a BKK azt kéri, a mérkőzésre érkezők a közösségi közlekedést részesítsék előnyben.

A BKK elsősorban a megszokottnál gyakrabban induló kötöttpályás közlekedési eszközök - az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos - és a MOL Bubi közbringarendszer igénybevételét javasolja. A stadionba a Dózsa György út és a Stefánia út felől lehet belépni, a létesítmény a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól és a Keleti pályaudvartól is megközelíthető - tették hozzá.

Várhatóan lezárják 18.00 óra és 23.45 óra között a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, a Stefánia utat a Thököly út és a Hungária körút között, az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között, valamint a Verseny utcát és az Istvánmezei utat.

A mérkőzés előtt, illetve azt követően a megszokottnál sűrűbben indul az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos, és a Thököly úton közlekedő buszok mindegyike megáll a Reiner Frigyes park és a Thököly út/Stefánia út megállóhelyen.

Változás lesz még, hogy a 30-as autóbusz mindkét irányban a Thököly út-Dózsa György út útvonalon közlekedik, nem érinti a Verseny utcai megállót. A 75-ös trolibusz a Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya alsó vasútállomás helyett a 79-es vonalán a Keleti pályaudvar M végállomásig közlekedik, az Ötvenhatosok tere és a Puskás Ferenc Stadion M közötti megállókat nem érinti. A 77-es trolibusz módosított útvonalon, a Stefánia út helyett a Hungária körúton jár, a Puskás Ferenc Stadionnál a Hungária körúton, a Kerepesi út előtt a 75-ös trolibusz végállomásán vagy a 901-es busz Óbuda irányú megállóhelyén lehet felszállni. A 95-ös, 130-as, 195-ös autóbuszok a Puskás Ferenc Stadionnál a Kerepesi út/Ifjúság útja csomópontjában lévő végállomási megállójukat nem érintik - írja az MTI.

 

