Az M4-es metrón terített meg ez a srác, hüledezve nézték - videó

Még a LadBible oldalára is felkerült az a videó, amin a magyarországi fiatal férfi, Nguyen Trong Tung ételt szolgál fel egy idegennek az M4-es metrón. A külföldi embereket teljesen lenyűgözte ez a kreatív ötlet. Azóta az egyébként népszerű ázsiai étterem tulajdonosa berobbant az internetre, ahol rengeteg ehhez hasonló tartalmat oszt meg. Éttermét már több celeb is meglátogatta, köztük Gáspár Győző is.

Az említett népszerű videót, ahol Tung leül egy véletlenszerű ember mellé a metrón, majd elkezdi kihajtogatni a kis hordozható asztalt és végül megterít, több millióan nézték meg az interneten. Nem is csoda, hiszen nem minden nap lát az ember ilyet egy tömegközlekedési járműn. A középkorú férfi is rendkívül meglepődött az elején, nem igazán értette a helyzetet. A végén azonban jóízűen fogyasztotta el az ételt két megálló között.

Akkora sikere lett a videónak, hogy a fiatal úgy döntött, továbbra is ezzel a módszerrel szeretné promotálni éttermét. Több ehhez hasonló videót készített, az egyikben egy idős néninek terít meg és sushit szolgál fel neki, viszont akad olyan felvétel is, ahol egy kis tacskó az éhes vendége. Legújabb videójában pedig már új szintre emelte mindezt. Egy ételkocsival szállt fel az M2-es metróra, ahol előre csomagolt ételt osztott az utazóknak.

Tung a recepteket sem tartja ám titokban. Több olyan tartalom is kikerült az oldalára, ahol megnézhetjük hogyan készül egy-egy ázsiai fogás. Sőt, az ifjú szakács az új dolgoktól és a kísérletezéstől sem riad vissza. Külön kérésre egy magyaros pho levest készített vendégeinek, amiből a kolbász, szalonna és lilahagyma sem maradhatott ki.