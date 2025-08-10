Elképesztő kettősséget hoz a mai nap a csillagjegyeknek

Napi horoszkóp – 2025. augusztus 10., vasárnap

Kos

Délelőtt úgy érezheti, mintha mindenki önre szólna vagy beleszólna az életébe. A Mars és Neptunusz szembenállása most különösen érzékeny pontokat érint. Délutánra azonban a Plútó segít új szemszögből látni a helyzetet, így már nem tűnik olyan nagy problémának.

Fotó: Ardacegela/Képünk illusztráció/Shutterstock

Bika

Reggel nehéz lehet megőriznie a nyugalmát, különösen akkor, ha valaki kritizálja a terveit. A Mars és Neptunusz feszültsége miatt könnyen félreérthetővé válik, amit hall vagy mond. Ha sikerül szóváltás nélkül kibírnia a délelőttöt, délután már megérti, miért volt jobb hallgatni.

Ikrek

Délelőtt minden apróság kizökkentheti, hajlamos lehet túlreagálni a helyzeteket. Ez nem az a nap, amikor a logika diadalmaskodik, sokkal inkább a félreértések kerülnek előtérbe. Délutánra egy felismerés megnyugtatja majd, és hálás lesz, hogy nem ugrott bele a vitába.

Rák

Érzelmes jegyként a mai Mars–Neptunusz-feszültség különösen mélyen érintheti önt. Könnyen megsértődhet, még akkor is, ha a másik fél nem bántásból szólt. Ha ilyenkor nem vonul el egy kis időre, a hangulat feszültté válhat. Délután a Plútó energiája segít átformálni az érzéseket!

Oroszlán

Ma délelőtt úgy érezheti, mintha valaki próbálná visszafogni a lelkesedését. Ez bosszantó lehet, de ne vegye magára – sokan feszült idegállapotban vannak. Délutánra megérkezik a tisztánlátás, és rájön, hogy a dolgok nem is olyan nagy ügyek. Este a Halak Hold lágy, álmodozó energiát ad.

Szűz

A reggel apró bosszúságokkal telhet, melyek mögött főként félreértések állnak. A Mars–Neptunusz feszültsége megzavarhatja a tiszta kommunikációt. Délután azonban a Plútó segít meglátni, miként fordíthatja előnyére a történteket. Estére a Halak Hold meghitt beszélgetéseket hoz.

Mérleg

A mai nap első felében a harmónia keresése nehezebb lehet, mintha mindenki érzékenyebbé válna. Délután azonban, a Plútó támogatásával, tisztábban látja majd kapcsolatait, és könnyebben engedi el a sértődést. Este a Halak Hold nyugtató, békés hangulatot hoz.

Skorpió

Délelőtt a Mars és Neptunusz szembenállása a belső vívódásokat hozhatja felszínre. Hajlamos lehet túlérzékenyen reagálni, különösen bírálat esetén. Délután a Plútó energiája segít átlátni a játszmákat, megérti majd az okokat.