Elképesztő kettősséget hoz a mai nap a csillagjegyeknek

A Halak könnyen megsértődhet, a Bak kibillen belső egyensúlyából.
Délelőtt úgy érezheti, mintha mindenki önre szólna vagy beleszólna az életébe. A Mars és Neptunusz szembenállása most különösen érzékeny pontokat érint. Délutánra azonban a Plútó segít új szemszögből látni a helyzetet, így már nem tűnik olyan nagy problémának.
Reggel nehéz lehet megőriznie a nyugalmát, különösen akkor, ha valaki kritizálja a terveit. A Mars és Neptunusz feszültsége miatt könnyen félreérthetővé válik, amit hall vagy mond. Ha sikerül szóváltás nélkül kibírnia a délelőttöt, délután már megérti, miért volt jobb hallgatni.
Délelőtt minden apróság kizökkentheti, hajlamos lehet túlreagálni a helyzeteket. Ez nem az a nap, amikor a logika diadalmaskodik, sokkal inkább a félreértések kerülnek előtérbe. Délutánra egy felismerés megnyugtatja majd, és hálás lesz, hogy nem ugrott bele a vitába.
Érzelmes jegyként a mai Mars–Neptunusz-feszültség különösen mélyen érintheti önt. Könnyen megsértődhet, még akkor is, ha a másik fél nem bántásból szólt. Ha ilyenkor nem vonul el egy kis időre, a hangulat feszültté válhat. Délután a Plútó energiája segít átformálni az érzéseket!
Ma délelőtt úgy érezheti, mintha valaki próbálná visszafogni a lelkesedését. Ez bosszantó lehet, de ne vegye magára – sokan feszült idegállapotban vannak. Délutánra megérkezik a tisztánlátás, és rájön, hogy a dolgok nem is olyan nagy ügyek. Este a Halak Hold lágy, álmodozó energiát ad.
A reggel apró bosszúságokkal telhet, melyek mögött főként félreértések állnak. A Mars–Neptunusz feszültsége megzavarhatja a tiszta kommunikációt. Délután azonban a Plútó segít meglátni, miként fordíthatja előnyére a történteket. Estére a Halak Hold meghitt beszélgetéseket hoz.
A mai nap első felében a harmónia keresése nehezebb lehet, mintha mindenki érzékenyebbé válna. Délután azonban, a Plútó támogatásával, tisztábban látja majd kapcsolatait, és könnyebben engedi el a sértődést. Este a Halak Hold nyugtató, békés hangulatot hoz.
Délelőtt a Mars és Neptunusz szembenállása a belső vívódásokat hozhatja felszínre. Hajlamos lehet túlérzékenyen reagálni, különösen bírálat esetén. Délután a Plútó energiája segít átlátni a játszmákat, megérti majd az okokat.
A reggel zűrzavarosnak tűnhet, mintha mindenki más hullámhosszon kommunikálna. Könnyű félreérteni a dolgokat, ezért érdemes inkább hallgatni, mint reagálni. Délutánra a Plútó új nézőpontot ad, így már nem lesz annyira feszült.
Ma délelőtt a Mars és Neptunusz szembenállása kibillentheti önt a megszokott ritmusból, főként, ha megkérdőjelezik döntéseit. Délután azonban helyreáll a rend: a Plútó segít meglátni a lényeget, és nem ragad bele a bosszúságba.
Reggel úgy érezheti, mindenki önre akarja erőltetni az igazát. Ez fárasztó lehet, és könnyen belecsúszhat egy fölösleges vitába. Ha kitart délutánig, a Plútó segít tisztán látni, és a feszültség elsimul. Este a Halak Hold nyugodt, békés energiákat hoz.
Ma a Mars és Neptunusz feszültsége miatt könnyen megsértődhet, különösen, ha úgy érzi, nem értik meg igazán. Délután a Plútó segít mélyebben ránézni a helyzetre, és rájön, hogy nem is volt olyan súlyos a dolog. Estére a Hold belép a jegyébe – ön lesz a főszereplő!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.