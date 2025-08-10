RETRO RÁDIÓ

Elképesztő kettősséget hoz a mai nap a csillagjegyeknek

A Halak könnyen megsértődhet, a Bak kibillen belső egyensúlyából.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.10. 08:00
Módosítva: 2025.08.10. 09:56
csillagjegy napi horoszkóp kettősség

Napi horoszkóp – 2025. augusztus 10., vasárnap

Kos

Délelőtt úgy érezheti, mintha mindenki önre szólna vagy beleszólna az életébe. A Mars és Neptunusz szembenállása most különösen érzékeny pontokat érint. Délutánra azonban a Plútó segít új szemszögből látni a helyzetet, így már nem tűnik olyan nagy problémának.

Új korszak jöhet, az univerzum változást hozhat négy csillagjegy számára.
Fotó: Ardacegela/Képünk illusztráció/Shutterstock

Bika

Reggel nehéz lehet megőriznie a nyugalmát, különösen akkor, ha valaki kritizálja a terveit. A Mars és Neptunusz feszültsége miatt könnyen félreérthetővé válik, amit hall vagy mond. Ha sikerül szóváltás nélkül kibírnia a délelőttöt, délután már megérti, miért volt jobb hallgatni.

Ikrek

Délelőtt minden apróság kizökkentheti, hajlamos lehet túlreagálni a helyzeteket. Ez nem az a nap, amikor a logika diadalmaskodik, sokkal inkább a félreértések kerülnek előtérbe. Délutánra egy felismerés megnyugtatja majd, és hálás lesz, hogy nem ugrott bele a vitába.

Rák

Érzelmes jegyként a mai Mars–Neptunusz-feszültség különösen mélyen érintheti önt. Könnyen megsértődhet, még akkor is, ha a másik fél nem bántásból szólt. Ha ilyenkor nem vonul el egy kis időre, a hangulat feszültté válhat. Délután a Plútó energiája segít átformálni az érzéseket!

Oroszlán

Ma délelőtt úgy érezheti, mintha valaki próbálná visszafogni a lelkesedését. Ez bosszantó lehet, de ne vegye magára – sokan feszült idegállapotban vannak. Délutánra megérkezik a tisztánlátás, és rájön, hogy a dolgok nem is olyan nagy ügyek. Este a Halak Hold lágy, álmodozó energiát ad.

Szűz

A reggel apró bosszúságokkal telhet, melyek mögött főként félreértések állnak. A Mars–Neptunusz feszültsége megzavarhatja a tiszta kommunikációt. Délután azonban a Plútó segít meglátni, miként fordíthatja előnyére a történteket. Estére a Halak Hold meghitt beszélgetéseket hoz.

Mérleg

A mai nap első felében a harmónia keresése nehezebb lehet, mintha mindenki érzékenyebbé válna. Délután azonban, a Plútó támogatásával, tisztábban látja majd kapcsolatait, és könnyebben engedi el a sértődést. Este a Halak Hold nyugtató, békés hangulatot hoz.

Skorpió

Délelőtt a Mars és Neptunusz szembenállása a belső vívódásokat hozhatja felszínre. Hajlamos lehet túlérzékenyen reagálni, különösen bírálat esetén. Délután a Plútó energiája segít átlátni a játszmákat, megérti majd az okokat.

Nyilas

A reggel zűrzavarosnak tűnhet, mintha mindenki más hullámhosszon kommunikálna. Könnyű félreérteni a dolgokat, ezért érdemes inkább hallgatni, mint reagálni. Délutánra a Plútó új nézőpontot ad, így már nem lesz annyira feszült.

Bak

Ma délelőtt a Mars és Neptunusz szembenállása kibillentheti önt a megszokott ritmusból, főként, ha megkérdőjelezik döntéseit. Délután azonban helyreáll a rend: a Plútó segít meglátni a lényeget, és nem ragad bele a bosszúságba.

Vízöntő

Reggel úgy érezheti, mindenki önre akarja erőltetni az igazát. Ez fárasztó lehet, és könnyen belecsúszhat egy fölösleges vitába. Ha kitart délutánig, a Plútó segít tisztán látni, és a feszültség elsimul. Este a Halak Hold nyugodt, békés energiákat hoz.

Halak

Ma a Mars és Neptunusz feszültsége miatt könnyen megsértődhet, különösen, ha úgy érzi, nem értik meg igazán. Délután a Plútó segít mélyebben ránézni a helyzetre, és rájön, hogy nem is volt olyan súlyos a dolog. Estére a Hold belép a jegyébe – ön lesz a főszereplő!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu