RETRO RÁDIÓ

Napi 1 étkezéses diéta? Ezért nem jó ötlet!

Extrém diéta veszélyeire figyelmeztetnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 17:00
diéta étkezés fogyás

Sokan le akarnak fogyni, ráadásul gyorsan és hatékonyan. Ilyenkor kerülnek elő az extrém diéták, mint például az OMAD, ami napi 1 étkezést jelent és a 23:1-es szabályt követi, vagyis az ember 23 óráig koplal, majd 1 órán keresztül eszik, általában vacsoraidőben – de sokan nem tudják, hogy ez milyen veszélyes lehet.

fogyás, diéta, mérleg
Az OMAD extrém diéta nem éppen a legjobb választás / Illusztráció: Pexels

A Unilad írja, hogy egy tanulmány szerint az OMAD diéta nem igazán jó a szervezetünknek, ugyanis növelheti a kettes típusú cukorbetegség kockázatát, ráadásul gyengeséget, koncentrációs problémákat okozhat a folytonos éhségérzet mellett – viszont állítólag eredményes és tényleg gyorsan lehet vele fogyni, de milyen áron.

A szakértők szerint mindig kiegyensúlyozott diétát kell követni, ha fogyni szeretnénk, és az is fontos, hogy változtassunk az életvitelünkön és új rutinokat vezessünk be az egészségünk érdekében – ilyen például a rendszeres testmozgás, illetve a gyorsételek, alkohol elkerülése.

Azt tanácsolják, hogy apránként vezessük be a változásokat, például úgy, hogy csökkentjük az adagokat, majd áttérünk más, egészségesebb ételekre – sokaknak szokott segíteni a kalóriaszámlálás is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu