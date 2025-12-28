Napi 1 étkezéses diéta? Ezért nem jó ötlet!

Sokan le akarnak fogyni, ráadásul gyorsan és hatékonyan. Ilyenkor kerülnek elő az extrém diéták, mint például az OMAD, ami napi 1 étkezést jelent és a 23:1-es szabályt követi, vagyis az ember 23 óráig koplal, majd 1 órán keresztül eszik, általában vacsoraidőben – de sokan nem tudják, hogy ez milyen veszélyes lehet.

Az OMAD extrém diéta nem éppen a legjobb választás / Illusztráció: Pexels

A Unilad írja, hogy egy tanulmány szerint az OMAD diéta nem igazán jó a szervezetünknek, ugyanis növelheti a kettes típusú cukorbetegség kockázatát, ráadásul gyengeséget, koncentrációs problémákat okozhat a folytonos éhségérzet mellett – viszont állítólag eredményes és tényleg gyorsan lehet vele fogyni, de milyen áron.

A szakértők szerint mindig kiegyensúlyozott diétát kell követni, ha fogyni szeretnénk, és az is fontos, hogy változtassunk az életvitelünkön és új rutinokat vezessünk be az egészségünk érdekében – ilyen például a rendszeres testmozgás, illetve a gyorsételek, alkohol elkerülése.

Azt tanácsolják, hogy apránként vezessük be a változásokat, például úgy, hogy csökkentjük az adagokat, majd áttérünk más, egészségesebb ételekre – sokaknak szokott segíteni a kalóriaszámlálás is.