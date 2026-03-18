Hatalmas kozmikus változás közeleg: nem minden csillagjegynek lesz ma jó napja

Hatalmas kozmikus változás közeleg, így érdemes lesz minden csillagjegynek felkészülni. Míg az Oroszlán jegyében születetteknek kifejezetten jó nap lesz a szerda, addig a Mérlegeknek nem biztos, hogy minden úgy fog történni, mint azt szeretnék.

Kos

Szerdán még víz elemű energiák dominálnak. Jól tenné, ha kihasználná ezt a napot, és tisztázná az érzéseit egy változással vagy tervvel kapcsolatban. Még néhány nap, és kezdetét veszi a Kos hava, ami már a cselekvés ideje lesz. Most még a Merkúr is hátrál, ez az előkészítés időszaka. A Jupiter szerencsés hírt jelezhet az anyagiakkal kapcsolatban.

Bika

A Halak Hold ideje alatt érdemes végiggondolnia, hogy valóban hangot adott-e az érzéseinek. Fontos lenne, hogy érthetően kommunikálja az igényeit. A Jupiter a Halak Holddal trigonban áll, ami azt jelzi, hogy a bőség energiái érkezhetnek az életébe.

Ikrek

Szerdán az uralkodó bolygója, a Merkúr még hátrál – de már csak két napig. Használja ki a lehetőséget, és finomítsa egy terv részleteit, mert rövidesen eldördül a startpisztoly. A Jupiter egy nagyon pozitív fordulatot jelez.

Rák

Nagyon kedvező nap lehet a szerda. Olyan lehetőségek mutatkoznak most, amelyek segíthetnek abban, hogy beteljesítsen egy álmot, vagy pontot tegyen egy folyamat végére. Szép délutánt és estét ígérnek a csillagok.

Oroszlán

Jó nap lehet a szerda, de ott van a félreértések lehetősége is, ezért érdemes óvatosnak lennie azzal kapcsolatban, kinek mit és hogyan fogalmaz meg. Persze az is igaz, hogy az ön esetében nehéz olyasmit találni, amibe bele lehet kötni – de azért ne becsülje le az ellenfelét.

Szűz

A retrográd Merkúr miatt ma olyan helyzetbe kerülhet, amelyet korábban már többször elképzelt. Azt gondolta, hogy egy ilyen helyzetben tudja majd, miként fog viselkedni. A sors azonban néha – mint most is – rácáfol az előzetes elképzelésekre, és a dolgok a valóságban egészen másképp alakulnak. De éppen ettől izgalmas az élet!

Mérleg

Szerdán nem biztos, hogy pontosan az történik, amire előzetesen számított – hanem akár még jobban is alakulhatnak a dolgok. Egy váratlan tényező vagy reakció jól megkeverheti a szálakat, de a szerencse, a Jupiter most ön mellé áll.