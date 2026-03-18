Hatalmas kozmikus változás közeleg: nem minden csillagjegynek lesz ma jó napja
Míg némelyik jegynek kifejezetten jó napja lesz, addig egyeseknek teljesen felfordul az életük. Mutatjuk mit tartogat a mai nap a csillagjegyed alapján!
Hatalmas kozmikus változás közeleg, így érdemes lesz minden csillagjegynek felkészülni. Míg az Oroszlán jegyében születetteknek kifejezetten jó nap lesz a szerda, addig a Mérlegeknek nem biztos, hogy minden úgy fog történni, mint azt szeretnék.
Némelyik csillagjegynek jobb lesz felkészülni a mai napra
Kos
Szerdán még víz elemű energiák dominálnak. Jól tenné, ha kihasználná ezt a napot, és tisztázná az érzéseit egy változással vagy tervvel kapcsolatban. Még néhány nap, és kezdetét veszi a Kos hava, ami már a cselekvés ideje lesz. Most még a Merkúr is hátrál, ez az előkészítés időszaka. A Jupiter szerencsés hírt jelezhet az anyagiakkal kapcsolatban.
Bika
A Halak Hold ideje alatt érdemes végiggondolnia, hogy valóban hangot adott-e az érzéseinek. Fontos lenne, hogy érthetően kommunikálja az igényeit. A Jupiter a Halak Holddal trigonban áll, ami azt jelzi, hogy a bőség energiái érkezhetnek az életébe.
Ikrek
Szerdán az uralkodó bolygója, a Merkúr még hátrál – de már csak két napig. Használja ki a lehetőséget, és finomítsa egy terv részleteit, mert rövidesen eldördül a startpisztoly. A Jupiter egy nagyon pozitív fordulatot jelez.
Rák
Nagyon kedvező nap lehet a szerda. Olyan lehetőségek mutatkoznak most, amelyek segíthetnek abban, hogy beteljesítsen egy álmot, vagy pontot tegyen egy folyamat végére. Szép délutánt és estét ígérnek a csillagok.
Oroszlán
Jó nap lehet a szerda, de ott van a félreértések lehetősége is, ezért érdemes óvatosnak lennie azzal kapcsolatban, kinek mit és hogyan fogalmaz meg. Persze az is igaz, hogy az ön esetében nehéz olyasmit találni, amibe bele lehet kötni – de azért ne becsülje le az ellenfelét.
Szűz
A retrográd Merkúr miatt ma olyan helyzetbe kerülhet, amelyet korábban már többször elképzelt. Azt gondolta, hogy egy ilyen helyzetben tudja majd, miként fog viselkedni. A sors azonban néha – mint most is – rácáfol az előzetes elképzelésekre, és a dolgok a valóságban egészen másképp alakulnak. De éppen ettől izgalmas az élet!
Mérleg
Szerdán nem biztos, hogy pontosan az történik, amire előzetesen számított – hanem akár még jobban is alakulhatnak a dolgok. Egy váratlan tényező vagy reakció jól megkeverheti a szálakat, de a szerencse, a Jupiter most ön mellé áll.
Skorpió
Szerdán valamilyen örömteli, pozitív változás történhet egy fontos ügyben, amelyet egy hír vagy esemény indíthat el. Ragadja meg a lehetőséget, és hozza ki a legtöbbet a helyzetből, még akkor is, ha maradt önben némi kétség vagy bizonytalanság. Érdemes most pozitívan gondolkodnia, mert ezzel jó irányba terelheti a dolgokat.
Nyilas
Izgalmas nap lehet a szerda. Valaki egy titkot vagy egy eddig ön előtt ismeretlen információt oszthat meg, ami nagy hatással lehet önre, és akár tervezésre, cselekvésre is ösztönözheti. Mindenképpen új tervekre inspirálhatja.
Bak
Szerdán megnyílhat egy út ön előtt, és jó lenne, ha nem hagyná ki pusztán bizalmatlanságból. Érdemes végiggondolnia, milyen félelmek okozzák ezt a bizonytalanságot. Ma akár rá is jöhet, hogy valójában nincs oka aggodalmaskodni.
Vízöntő
Ez a nap olyan lehet az ön számára, amikor a teremtő erők különösen erősen működnek az életében, és az ön által kezdeményezett dolgok könnyebben találnak utat a megvalósulás felé. Bármibe fog, mintha szerencse kísérné. Érdemes kihasználnia ezt a kedvező időszakot.
Halak
Ha valakit szeretne elvarázsolni, vagy hatást szeretne gyakorolni valakire, a mai nap különösen alkalmas erre. Kisugárzása és karizmája most nagy erővel működhet, és szinte senki sem tudja kivonni magát a hatása alól. Bárkit meghódíthat – csak használja ezt az erejét. Pénzügyekben is jó hírt kaphat.
