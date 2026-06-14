Segít a Vénusz: Ennek az öt csillagjegynek új szerelmet mutatnak a csillagok
Az Oroszlán Vénusz uralja az égi folyamatokat. Ezt több csillagjegy is érzékeli ma.
Üzenet, vallomás, vagy beszélgetés formájában, de a csillagok a csillagjegyek többségének most egy új szerelem kezdetét jósolják.
Öt csillagjegy szerelmi vallomásban részesül
Kos
Az Oroszlán Vénusz ma is nagyon szenvedélyessé tehet, így előfordulhat, hogy túlságosan magadra veszel valamit. Szerencsére a kedvező fényszög segít, hogy visszanyerd a stabilitásodat. Egész nap figyelmeztesse magát: nem kell mindent olyan komolyan venni!
Bika
Ha valaki ingerültebben szól hozzád, ne reagálj azonnal. Jó fordulatot vesznek az ügyeid és a kapcsolataid, ha nem ugrasz mindenre, mert az Oroszlán energiákat le kell fékezni. Egyébként pedig minden a terv és az elképzelése szerint alakul.
Ikrek
A Hold a jegyedben jár, így most te vagy a nap főszereplője. Otthonos, meleg energiák vesznek körül, és még az is lehet, hogy egy váratlan üzenet izgalmat hoz – akár egy új ismeretség formájában. Ha szingli, adjon egy esélyt ennek!
Rák
Vasárnap szinte szárnyalsz! Az Ikrek Hold lelkesedést hoz, és kifejezetten örülsz, ha kalandosabban alakul a nap. Könnyedén kifejezed magad, és mások szívesen hallgatják, amit mondasz. Egy spontán ötlet vagy találkozás feldobhatja a napot, és még a szerelemben is történhet váratlan fordulat..
Oroszlán
A Vénusz tovább halad a jegyedben, és egyre erősödik a hatása. Ma megtapasztalhatod a szerencsét egy különös véletlennek köszönhetően. Vedd észre a kisebb és a nagyobb csodákat az életedben!
Szűz
Ma nyitottabb vagy az új élményekre, mint máskor. Az Ikrek Hold segít, hogy jobban kapcsolódj másokhoz, és az Oroszlán Vénusz révén könnyebben mondod ki, amit érzel. Egy beszélgetés közelebb hozhat valakihez, akit eddig talán távolinak érzett. Szívből jövő szavakat hallhatsz, amelyek megérintik a lelked.
Mérleg
Ez a vasárnap energiát ad, hogy rendezd a dolgaid – és közben még jól is érezd magad. Az Ikrek Hold lelkesebbé tesz, a Szaturnusz pedig segít, hogy jól oszd be az időd. Egy váratlan üzenet vagy meghitt vallomás melegséggel tölti el a szíved.
Skorpió
Az Oroszlán Vénusz tüzes energiája inspirál, hogy bátran megmutasd, ki is vagy valójában. Könnyen kifejezed, mire vágysz, és ezt most mások is szívesen fogadják. Az égi folyamatok egy romantikus vagy megható élményt tartogatnak, ami feldobja az estét.
Nyilas
Vasárnap minden a kapcsolódásról szól. Az Ikrek Hold a párkapcsolati életterületet ragyogja be, így még szorosabbá válhat a kötelék közted és valaki más között. A Vénusz hatása támogatja, hogy őszintén és könnyedén beszélj az érzéseidről.
Bak
Vasárnap a család és az otthon kap hangsúlyt. Az Ikrek Hold segít, hogy jó hangulatban töltsd az időt a szeretteiddel, az Oroszlán Vénusz pedig abban támogat, hogy kimondj olyan szavakat, amelyekre régóta várnak.
Vízöntő
Ez a nap könnyedséget és vidám energiákat hoz. Könnyedén kapcsolódsz másokhoz, és az Ikrek Holdnak köszönhetően szinte sugárzik belőled a pozitív energia. Az Oroszlán Vénusz támogatja az önkifejezést, így egy beszélgetés különleges vallomássá alakulhat.
Halak
Vasárnap a biztonság és a közös értékek kerülnek előtérbe. Könnyebben fejezed ki az érzéseid, és az Oroszlán Vénusz segít, hogy szavaid szívből szóljanak. Egy vallomás, akár tőled, akár hozzád érkezik, mélyebb köteléket hozhat.
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