RETRO RÁDIÓ

Véradók Világnapja: három ember életét is megmenthetjük egy véradáson

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Még mindig sok tévhit kering ezzel az életmentő, önkéntes tevékenységgel kapcsolatban. A Véradók Világnapja alkalmából összegyűjtöttük a legfontosabb, véradással kapcsolatos tudnivalókat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 07:00
véradás Véradók Világnap véradó

Magyarországon több mint ötvenéves múltra tekint vissza a szervezett véradás. Mégis sokan a mai napig nem mennek el vért adni egy-egy tévhit miatt, pedig ezzel akár három ember életét is megmenthetnék. A Véradók Világnapja alkalmából ezekből gyűjtöttünk össze és cáfoltunk meg néhányat.

Június 14-én van a Véradók Világnapja.
A Véradók Világnapja alkalmából összegyűjtöttük a véradással kapcsolatos tényeket és tévhiteket
Fotó: Hatházi Tamás /  MTI

Június 14-e a Véradók Világnapja

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére, valamint a Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság javaslatára 2005 óta június 14-én ünnepeljük a Véradók Világnapját. Ezen a napon született Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, aki felfedezte az AB0-vércsoportrendszert, megalapozva a biztonságos vérátömlesztést. Az esemény célja, hogy kifejezze a hálát a több millió önkéntes donor felé, és felhívja a figyelmet a véradás globális fontosságára. Jelenleg ugyanis a világ lakosságának 82 százaléka még mindig nem lehet biztos abban, hogy szükség esetén jut-e számára elegendő, kockázatmentes vér.

Ki és hogyan adhat vért Magyarországon?

Az Országos Vérellátó Szolgálat vagy épp a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradások egy teljesen biztonságos, zárt rendszerben történnek, és mindössze egy órát vesznek igénybe, maga a vérvétel ebből csupán 5–12 perc. A véradás alapfeltételei a következők:

  • 18 és 65 év közötti életkor (első véradóknál a felső korhatár 60 év), valamint legalább 50 kg-os testsúly.
  • Két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. A nők évente maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért.
  • Személyi igazolvány (vagy más fényképes okmány), lakcímkártya és a TAJ-szám (első alkalommal az eredeti TAJ-kártya) szükséges a véradáshoz.

Több okból is megéri vért adni

Egyrészt minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt – vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát – állítanak elő. Ezeket a készítményeket akár három különböző beteg is megkaphatja. Innen ered a jól ismert szlogen: Adj vért és ments meg három életet! Másrészt a véradás a donor egészségét is szolgálja: a kötelező előzetes orvosi vizsgálat (hemoglobin-szint, vérnyomás, pulzus) mellett a levett mintából szűrik a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitisz-C és a szifilisz jelenlétét is.

Június 14-én van a Véradók Világnapja.
Egy véradással akár három életet is megmenthetünk
 Fotó: Lucas Oliveira / Pexels (illusztráció)

Tények és tévhitek a véradásról

A véradás életmentő segítség, de sajnos sok tévhit tartja vissza az embereket attól, hogy segítsenek. Ezek a leggyakoribbak:

  • Tévhit: Nem adhatok vért, ha tetoválásom van.
  • Tény: Ha a tetoválás (vagy testékszer behelyezése) óta eltelt 6 hónap, bárki adhat vért.
  • Tévhit: Túl vékony vagyok hozzá.
  • Tény: Akinek a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, és egészséges, semmi akadálya nincs a véradásnak.
  • Tévhit: A véradás fájdalmas.
  • Tény: Valójában egy apró szúrás az egész, ami mindössze pár másodpercig tart, az asszisztensek pedig évente több ezer szúrást végeznek, tehát van benne bőven gyakorlatuk.
  • Tévhit: Túl sok vért vesznek le
  • Tény: Az egészséges szervezet gyorsan pótolja a levett vért, ami a felnőtt testben lévő 5-6 literből mindössze nagyjából fél liter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu