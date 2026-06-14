Véradók Világnapja: három ember életét is megmenthetjük egy véradáson

Magyarországon több mint ötvenéves múltra tekint vissza a szervezett véradás. Mégis sokan a mai napig nem mennek el vért adni egy-egy tévhit miatt, pedig ezzel akár három ember életét is megmenthetnék. A Véradók Világnapja alkalmából ezekből gyűjtöttünk össze és cáfoltunk meg néhányat.

A Véradók Világnapja alkalmából összegyűjtöttük a véradással kapcsolatos tényeket és tévhiteket

Fotó: Hatházi Tamás / MTI

Június 14-e a Véradók Világnapja

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére, valamint a Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság javaslatára 2005 óta június 14-én ünnepeljük a Véradók Világnapját. Ezen a napon született Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, aki felfedezte az AB0-vércsoportrendszert, megalapozva a biztonságos vérátömlesztést. Az esemény célja, hogy kifejezze a hálát a több millió önkéntes donor felé, és felhívja a figyelmet a véradás globális fontosságára. Jelenleg ugyanis a világ lakosságának 82 százaléka még mindig nem lehet biztos abban, hogy szükség esetén jut-e számára elegendő, kockázatmentes vér.

Ki és hogyan adhat vért Magyarországon?

Az Országos Vérellátó Szolgálat vagy épp a Magyar Vöröskereszt által szervezett véradások egy teljesen biztonságos, zárt rendszerben történnek, és mindössze egy órát vesznek igénybe, maga a vérvétel ebből csupán 5–12 perc. A véradás alapfeltételei a következők:

18 és 65 év közötti életkor (első véradóknál a felső korhatár 60 év), valamint legalább 50 kg-os testsúly.

Két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. A nők évente maximum 4, a férfiak maximum 5 alkalommal adhatnak vért.

Személyi igazolvány (vagy más fényképes okmány), lakcímkártya és a TAJ-szám (első alkalommal az eredeti TAJ-kártya) szükséges a véradáshoz.

Több okból is megéri vért adni

Egyrészt minden egység levett vérből háromféle vérkészítményt – vörösvérsejt-koncentrátumot, thrombocyta-koncentrátumot és friss fagyasztott plazmát – állítanak elő. Ezeket a készítményeket akár három különböző beteg is megkaphatja. Innen ered a jól ismert szlogen: Adj vért és ments meg három életet! Másrészt a véradás a donor egészségét is szolgálja: a kötelező előzetes orvosi vizsgálat (hemoglobin-szint, vérnyomás, pulzus) mellett a levett mintából szűrik a HIV, Hepatitisz-B, Hepatitisz-C és a szifilisz jelenlétét is.