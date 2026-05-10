„Életek vannak a kezünkben” – megszólalt a 007-es Vérlovag: Zsolt nemcsak szállítja, adja is az életmentő vért

A sürgősségi vérszállítás világa sokak számára láthatatlan, mégis minden percben életek múlnak rajta. A „Vérlovagok” önkéntes csapata a COVID-időszak alatt szerveződött újjá Magyarországon, és mára egy 24 órás készenlétben működő, különleges közösséggé nőtte ki magát. A tagok nem fizetésért, hanem hivatástudatból, sokszor a saját életükből kiszakítva indulnak, ha jön a riasztás: kell a vér, azonnal.

Leposa Zsolt, a Vérlovagok szervezetének 007-es sorszámú önkéntese már az alapítás óta részt vesz az életmentő munkában. A Kőbányai Szabó Ervin Könyvtárban mesélt arról, milyen érzés sürgősségi vérszállításban részt venni, és nap mint nap életekért indulni útnak. (Fotó: Török Gergő)

“Az adrenalin ad erőt a segítésben” - kék jelzéssel szállítanak sürgősségi vért

A csapat egyik oszlopa Leposa Zsolt, aki a Vérlovagoknál a „007-es” sorszámot viseli. Elmondása szerint felemelő érzés segíteni másokon, miközben szinte végigszáguld a városon az életmentő küldetések során. Ő egy igazi, belevaló vérlovag, aki minden riasztásnál azonnal indul.

„Én a 007-es vérlovag”

A Vérlovagok a COVID alatt, angol mintára jöttek létre, amikor sokan – köztük mi is – hirtelen több időt tudtunk arra fordítani, hogy segítsünk másokon. Én korábban műszaki vizsgáztatással és járművekkel foglalkoztam, akkor keresett meg a csapat, és így kezdődött minden. Először csak páran voltunk, ma már egy országos, 0–24-ben működő önkéntes hálózat vagyunk

– mesélte Zsolt, aki elmondta, hogy ma már mintegy 50–55 önkéntes vesz részt a szolgálatban, folyamatos, 0-24 órás ügyeleti rendszerben.

A történet egy civil kezdeményezésből indult, amelyet később egyre többen csatlakozva építettek tovább. A létszám gyorsan nőtt: először öt, majd tizenöt fő, ma pedig már egy országos szinten szervezett, külön sorszámokkal működő csapatról beszélhetünk. A jelentkezés hatalmas, de a szűrés szigorú.

Volt, hogy 340-en jelentkeztek, de csak körülbelül 30-an feleltek meg minden feltételnek. Abból is csak maximum 5-öt veszünk fel. Ez nem játék. Itt felelősség van, életek vannak a kezünkben

– hangsúlyozza Zsolt.

A Vérlovagok működése szigorú rendszerben zajlik: két ügyeletes mindig készenlétben áll, a diszpécser pedig folyamatosan irányítja őket. A feladat sokszor több száz kilométeres motorozást vagy autózást jelent, Budapestről vidéki kórházakba, akár 20–60 perces időnyereséggel az orvosi ellátásban.