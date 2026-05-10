„Életek vannak a kezünkben” – megszólalt a 007-es Vérlovag: Zsolt nemcsak szállítja, adja is az életmentő vért
A Vérlovagok önkéntes hálózata éjjel-nappal készenlétben áll, hogy gyorsan eljuttassa az életmentő vérkészítményeket a magyar kórházakba. A csapat tagja, Zsolt – a „007-es vérlovag” – szerint ez nem csak munka, hanem küldetés, ahol minden egyes út valójában emberi életekről szól.
A sürgősségi vérszállítás világa sokak számára láthatatlan, mégis minden percben életek múlnak rajta. A „Vérlovagok” önkéntes csapata a COVID-időszak alatt szerveződött újjá Magyarországon, és mára egy 24 órás készenlétben működő, különleges közösséggé nőtte ki magát. A tagok nem fizetésért, hanem hivatástudatból, sokszor a saját életükből kiszakítva indulnak, ha jön a riasztás: kell a vér, azonnal.
“Az adrenalin ad erőt a segítésben” - kék jelzéssel szállítanak sürgősségi vért
A csapat egyik oszlopa Leposa Zsolt, aki a Vérlovagoknál a „007-es” sorszámot viseli. Elmondása szerint felemelő érzés segíteni másokon, miközben szinte végigszáguld a városon az életmentő küldetések során. Ő egy igazi, belevaló vérlovag, aki minden riasztásnál azonnal indul.
„Én a 007-es vérlovag”
A Vérlovagok a COVID alatt, angol mintára jöttek létre, amikor sokan – köztük mi is – hirtelen több időt tudtunk arra fordítani, hogy segítsünk másokon. Én korábban műszaki vizsgáztatással és járművekkel foglalkoztam, akkor keresett meg a csapat, és így kezdődött minden. Először csak páran voltunk, ma már egy országos, 0–24-ben működő önkéntes hálózat vagyunk
– mesélte Zsolt, aki elmondta, hogy ma már mintegy 50–55 önkéntes vesz részt a szolgálatban, folyamatos, 0-24 órás ügyeleti rendszerben.
A történet egy civil kezdeményezésből indult, amelyet később egyre többen csatlakozva építettek tovább. A létszám gyorsan nőtt: először öt, majd tizenöt fő, ma pedig már egy országos szinten szervezett, külön sorszámokkal működő csapatról beszélhetünk. A jelentkezés hatalmas, de a szűrés szigorú.
Volt, hogy 340-en jelentkeztek, de csak körülbelül 30-an feleltek meg minden feltételnek. Abból is csak maximum 5-öt veszünk fel. Ez nem játék. Itt felelősség van, életek vannak a kezünkben
– hangsúlyozza Zsolt.
A Vérlovagok működése szigorú rendszerben zajlik: két ügyeletes mindig készenlétben áll, a diszpécser pedig folyamatosan irányítja őket. A feladat sokszor több száz kilométeres motorozást vagy autózást jelent, Budapestről vidéki kórházakba, akár 20–60 perces időnyereséggel az orvosi ellátásban.
A csapat rendkívül sokszínű: mezőgazdász, állatorvos és rendezvénytechnikus is dolgozik együtt a Vérlovagoknál. Mindenki önkéntesen, közös céllal segít életet menteni.
Több női vérlovag is van köztünk, köztük egy szépségkirálynő is, aki szintén önkéntesként segít. Tünde az új tagok betanításában is aktívan részt vesz, és mindenhol ott van, ahol szükség van rá. Úgy érzem, mi egy igazán különleges közösség vagyunk
– meséli Zsolt.
A munka azonban nemcsak technikai kihívás. Emberi történetek is kísérik az utakat.
Amikor az orvos szinte a kezemből veszi át a vért, és azonnal felhasználja, az mindent megmagyaráz. Nem titok, hogy hova szállítjuk, ha akarjuk, meg is nézhetjük. Ami a leginkább megérintett, az az volt, amikor egy mindössze 0 éves, 2026-ban született babának vittem vért
- mesélte Zsolt tapasztalatait.
A Vérlovagok szerint a legnagyobb probléma mégsem a szállítás, hanem a véradás hiánya.
Ha mindenki adna vért, sokkal kevesebb sürgősségi szállításra lenne szükség
– hangsúlyozza.
A Vérlovagok gyakran partnercégektől kapott Kia vagy Mercedes járművekkel indulnak útnak, megkülönböztető jelzéssel és GPS-követéssel felszerelve. A gyorsaság létfontosságú, de a biztonság minden esetben elsődleges szempont.
Éjjel-nappal, ünnepnapokon is szolgálatban vagyunk, ez egy 24 órás ügyelet. Én csak havi két alkalommal vállalok szolgálatot, ennél többet egyszerűen nem is lehetne bírni. Van, aki többet szeretne, de ez egy héten belül már szinte lehetetlen feladat
– teszi hozzá Zsolt.
A Vérlovagok munkáját sokan nem ismerik, ezért Kiss Judit pszichológus a társadalmi szerepvállalás fontosságára hívja fel a figyelmet.
A társadalomnak kell a Vérlovagokról beszélnie. Az életmentő rendszerek nem működnek önmagukban, csak akkor, ha az emberek is részt vesznek benne – akár véradással, akár önkéntességgel
– mondja Kiss Judit pszichológus, aki a Vérlovagok fontosságát emelte ki.
A Vérlovagok ma is folyamatosan úton vannak. Néha 20 perc alatt Székesfehérváron, máskor egy órán belül Budapest másik felén kell lenniük. A cél mindig ugyanaz: az életet jelentő vér a lehető leghamarabb odaérjen, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ha egy kék fénnyel száguldó motort látsz, könnyen lehet, hogy épp a Vérlovagokat látod életmentő küldetés közben.
Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre