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Hatalmas a felháborodás: András herceg ezzel keresett plusz pénzt

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Több millió font. Hihetetlen mivel keresett pénzt András herceg.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.05. 21:00
royal lodge andrás herceg birtok

Újabb vitát kavartak a brit királyi család ingatlanügyei, miután egy friss jelentésből kiderült, hogy András herceg a windsori Royal Lodge birtok területén található három lakóingatlant albérletbe adhatott ki, miközben maga is rendkívül kedvező feltételekkel használta az ingatlant.

András hercegről ismét botrányos dolog derült ki.
András hercegről ismét botrányos dolog derült ki.
Fotó: EyePress via AFP

András herceg bérbe adta ingatlanjait

A National Audit Office (NAO) jelentése szerint a korábbi yorki herceg 2003-ban kötött bérleti szerződése lehetővé tette számára, hogy a 99 hektáros birtokon található nyolc épület közül hármat továbbadjon bérbe. A dokumentum ugyanakkor nem közölte, hogy pontosan mennyi bevétele származott ebből, illetve mennyi ideig voltak kiadva az ingatlanok.

A Royal Lodge állapotáról korábban készült felvételek azt mutatták, hogy az épület több helyen leromlott állapotba került: hámló festék, repedések és elmaradt karbantartási munkák voltak láthatók. A jelentés szerint András herceg nem jogosult arra a 300-400 ezer fontos kompenzációra, ami egyes esetekben járhat a bérleti jog idő előtti feladásakor, mivel az ingatlan állapotával kapcsolatos költségeket figyelembe vették. 

A királyi pénzügyek egyik ismert szakértője, Norman Baker szerint a Royal Lodge környékén található házak éves bérleti díja akár 30 ezer font is lehet. Becslése szerint a három ingatlan hosszabb távú kiadása akár több millió fontos bevételt is jelenthetett volna az évek során, bár ennek pontos összegét sem a jelentés, sem más hivatalos forrás nem erősítette meg. A jelentésből az is kiderült, hogy András herceg idén adta fel a Royal Lodge használatát és a király norfolki Sandringham-birtokának egyik ingatlanába költözött. A Royal Lodge bérleti szerződése hivatalosan 2026 októberéig marad érvényben, jelenleg pedig a felmondási időszak zajlik, tudta meg a Mirror.

 

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