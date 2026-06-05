Hatalmas a felháborodás: András herceg ezzel keresett plusz pénzt

Újabb vitát kavartak a brit királyi család ingatlanügyei, miután egy friss jelentésből kiderült, hogy András herceg a windsori Royal Lodge birtok területén található három lakóingatlant albérletbe adhatott ki, miközben maga is rendkívül kedvező feltételekkel használta az ingatlant.

András hercegről ismét botrányos dolog derült ki.

Fotó: EyePress via AFP

András herceg bérbe adta ingatlanjait

A National Audit Office (NAO) jelentése szerint a korábbi yorki herceg 2003-ban kötött bérleti szerződése lehetővé tette számára, hogy a 99 hektáros birtokon található nyolc épület közül hármat továbbadjon bérbe. A dokumentum ugyanakkor nem közölte, hogy pontosan mennyi bevétele származott ebből, illetve mennyi ideig voltak kiadva az ingatlanok.

A Royal Lodge állapotáról korábban készült felvételek azt mutatták, hogy az épület több helyen leromlott állapotba került: hámló festék, repedések és elmaradt karbantartási munkák voltak láthatók. A jelentés szerint András herceg nem jogosult arra a 300-400 ezer fontos kompenzációra, ami egyes esetekben járhat a bérleti jog idő előtti feladásakor, mivel az ingatlan állapotával kapcsolatos költségeket figyelembe vették.

A királyi pénzügyek egyik ismert szakértője, Norman Baker szerint a Royal Lodge környékén található házak éves bérleti díja akár 30 ezer font is lehet. Becslése szerint a három ingatlan hosszabb távú kiadása akár több millió fontos bevételt is jelenthetett volna az évek során, bár ennek pontos összegét sem a jelentés, sem más hivatalos forrás nem erősítette meg. A jelentésből az is kiderült, hogy András herceg idén adta fel a Royal Lodge használatát és a király norfolki Sandringham-birtokának egyik ingatlanába költözött. A Royal Lodge bérleti szerződése hivatalosan 2026 októberéig marad érvényben, jelenleg pedig a felmondási időszak zajlik, tudta meg a Mirror.