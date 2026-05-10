Ez nagy pofon lehetett: András herceg volt feleségétől értesült lánya terhességéről

A kitagadott herceggel már lánya sem tartja a kapcsolatat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 16:15
Úgy tűnik, még tovább romolhatott András herceg és lánya, Eugénia hercegnő kapcsolata. Bennfentesek szerint a volt yorki herceg nem közvetlenül a lányától értesült arról, hogy a hercegnő a harmadik gyermekét várja, hanem csak a volt feleségén, Sarah Fergusonon keresztül jutott el hozzá a hír.

András herceg egy ideig nem is tudott Eugénia terhességéről   /  Fotó: AFP

A hercegnő nem hívta fel András herceget, hogy közölje vele a hírt

A királyi családhoz közeli informátorok szerint Eugénia hercegnő először édesanyjával osztotta meg az örömhírt, ezután viszont állítólag nem kereste fel az apját. A hercegnő és férje, Jack Brooksbank nemrég jelentették be, hogy újabb gyermekkel bővül a családjuk.

Ennek háttérben továbbra is András herceg botrányai állhatnak. A királyi család fekete bárányának kikiáltott herceget az elmúlt években fokozatosan háttérbe szorították a Jeffrey Epstein-ügy miatt kirobbant botrányokat követően. A címeitől azóta már megfosztották, a királyi feladatait elveszítette, és nemrég a Royal Lodge-ból is kiköltözött egy visszafogottabb norfolki rezidenciára.

Bennfentesek szerint Eugénia azóta jóval távolságtartóbb lett az édesapjával, és a kapcsolatuk már korántsem olyan szoros, mint korábban volt. Egy forrás a Mail on Sundaynak azt állította: 

András Sarah-tól tudta meg, hogy ismét nagyapa lesz.

A királyi család körüli feszültségek tehát továbbra sem csillapodnak, miközben András herceg egyre inkább kiszorul a család központi életéből - írja a Daily Express.

 

